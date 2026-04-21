Но даже если после победы вернуть всех украинцев, это не отменяет факта, что нация вымирает. А какими темпами, рассказал 24 Каналу Василий Воскобойник, глава "Офиса миграционной политики", эксперт по вопросам демографии и трудовой миграции.
Какими темпами вымирает украинская нация?
К сожалению, о печальной математике вымирания украинской нации уже давно "кричат" демографы и эксперты.
Сейчас украинцы вымирают со скоростью 300 тысяч человек в год. Но в эту статистику не включаются последствия войны.
Чисто демографически мы вымираем со скоростью 300 тысяч человек в год. Это без учета никаких военных действий. И это началось еще в середине 2000-х. То есть каждый год у нас умирает около 450 – 500 тысяч человек, рождаются где-то 200 – 250,
– рассказал Василий Воскобойник.
Он отметил в 2025 году родилось 170 – 180 тысяч украинцев.
С такими темпами на одного родившегося в стране приходится трое умерших.
Напомним, что по данным Opendatabot в 2025 году в Украине родилось более 168,7 тысяч детей, а смертей было зафиксировано 485,2 тысячи. Больше всего младенцев в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях, тогда как больше всего смертей на Днепропетровщине, Харьковщине и опять же в Киеве.
Что известно о демографическом кризисе в Украине?
Ранее Василий Воскобойник 24 Канала высказал мнение, что во избежание экономического кризиса надо повысить коэффициент рождаемости до 2,2 ребенка на женщину.
Адвокат Юлия Татик в эксклюзивной колонке для 24 Канала отмечала, что хоть правительство и ввело новые социальные инициативы, чтобы стимулировать рождаемость, но для эффективного решения проблемы нужен комплексный подход, в частности экономический рост и улучшение медицинских и образовательных услуг.
А вот новое исследование показало, что в целом в мире численность человечества превысила возможности планеты. Ученые предупреждают о рисках для будущего. Сейчас Землю населяют около 8,3 миллиарда человек. А оптимальный уровень, которая говорят ученые, составляет всего примерно 2,5 миллиарда,