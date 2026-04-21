Але навіть якщо після перемоги повернути всіх українців, це не скасовує факту, що нація вимирає. А якими темпами, розповів 24 Каналу Василь Воскобойник, голова "Офісу міграційної політики", експерт з питань демографії та трудової міграції.

Якими темпами вимирає українська нація?

На жаль, про сумну математику вимирання української нації вже давно "кричать" демографи та експерти.

Наразі українці вимирають зі швидкістю 300 тисяч людей на рік. Але у цю статистику не включаються наслідки війни.

Суто демографічно ми вимираємо зі швидкістю 300 тисяч людей на рік. Це без урахування жодних військових дій. І це розпочалося ще в середині 2000-их. Тобто кожного року у нас помирає близько 450 – 500 тисяч людей, народжуються десь 200 – 250,

– розповів Василь Воскобойник.

Він зазначив у 2025 році народилося 170 – 180 тисяч українців.

З такими темпами на одного народженого у країні припадає троє померлих.

Нагадаємо, що за даними Opendatabot у 2025 році в Україні народилося понад 168,7 тисячі дітей, а смертей було зафіксовано 485,2 тисячі. Найбільше немовлят у Києві, Львівській та Дніпропетровській областях, тоді як найбільше смертей на Дніпропетровщині, Харківщині і знову ж таки у Києві.

