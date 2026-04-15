На зламі тисячоліть Іран згадували як приклад при обговоренні демографічної теорії війни. Які були для цього підстави? Який був досвід демографічного відновлення Ірану після війни з Іраком (1980 – 1988 роки) та чи можливо орієнтуватися на досвід минулого в сучасних умовах – читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Демографічна теорія війни

Коротко нагадаю суть теорії. Загальновідомо, що високий рівень народжуваності на тлі зниження смертності спричиняє стрімке зростання чисельності населення і впливає на його статево-вікову структуру, в якій швидко збільшується частка молодих контингентів. Саме появу серед дорослого населення (15 років і старше) вагомо високої частки молоді у віці від 15 до 24 років, або так званого "молодіжного балджу", Джек Голдстоун пов'язував з часами політичної кризи і розглядав як передумову для виникнення воєнних конфліктів.

Пояснювалося це тим, що, оскільки більшість молодих людей у цей період свого життєвого циклу ще мало обтяжена обов'язками щодо сім'ї та кар'єри, їх відносно легко можна "мобілізувати" для участі у соціальних чи політичних конфліктах.

Дослідження послідовників науковця виявили, що гострота конфліктів (виміряна кількістю смертей) набагато вища для країн з молодіжним балджем, навіть з урахуванням впливу доходів та нерівності. Д. Брукс разом із колегами, аналізуючи вплив демографічних змін на ймовірність міждержавних конфліктів у новітній історії, також виявили, що країни з великою часткою молоді у загальній чисельності населення більше, ніж інші, схильні до міжнародних конфліктів, а от держави з найстарішими популяціями переважно є мирними.

Демографічні зміни в Ірані у період війни з Іраком

Напередодні війни з Іраком чисельність населення Ірану була близько 38 мільйонів осіб. Статево-вікова діаграма була "класичною" пірамідою з широкою основою та поступовим звуженням до вершини і свідчила про розширений тип відтворення населення, коли чисельність населення постійно зростає.

Частка дітей у віці 0 – 14 років у населенні становила 43%, що було зумовлено надзвичайно високим рівнем народжуваності: у 1980 році в Ірані на кожну жінку припадало майже 7 народжень, тобто рівень народжуваності втричі перевищував необхідний для простого відтворення населення (коли чисельність населення не зростає, але й не підвищується).

Програми планування сім'ї, запроваджені на початку 1960-х років, завдяки яким народжуваність почала дещо знижуватися, за п'ятиріччя до війни були зупинені керівництвом країни. Ба більше, попри дуже високу інтенсивність народжень (навіть попри певне її зниження у 1960-х роках та першій половині 1970-х років) та швидкі темпи приросту чисельності населення, сім'ї заохочувались народжувати ще більше дітей (зокрема й з метою створення найчисельнішої армії).

Завдяки збереженню високої дітородної активності упродовж усього періоду воєнного конфлікту, попри вагомі людські втрати, чисельність населення Ірану станом на кінець війни була майже у 1,5 раза більшою за чисельність напередодні війни.

Іран у війну з Іраком вступив, маючи серед дорослого населення 34% молоді у віці 15 – 24 років, що і є "молодіжний балдж" (до речі, в Україні цей показник у 1980 році був на рівні 20%). Середній вік населення Ірану на той час становив близько 17 років і залишився на цьому рівні й після війни. Частка молоді у віці 15 – 24 років за роки війни зменшилась зовсім не суттєво.

Отже, невипадково Іран наводили як приклад країни, що вписується у контекст демографічної теорії війни. Однак за минулі три десятиліття відбулося чимало змін у демографічному розвитку Ірану.

Сучасна демографічна ситуація в Ірані

Іран привертає увагу демографів надзвичайно стрімким падінням народжуваності: за десятиріччя після війни з Іраком сумарний показник народжуваності фактично знизився у 2,5 раза. Іран увійшов у нове тисячоліття з рівнем народжуваності нижчим за рівень простого відтворення. За останніми статистичними даними, сумарний показник народжуваності був 1,7 дитини у розрахунку на 1 жінку.

Проголошена у 2012 році політика сприяння підвищенню народжуваності мала тимчасовий ефект, і вже у 2017 році зниження народжуваності в Ірані відновилося. Втім, тривалий період у відносно недавній історії країни високої інтенсивності народжень, порівняно низькі показники смертності (хоча у роки пандемії рівень смертності суттєво підвищувався) зумовили природний приріст і невпинність зростання чисельності населення Ірану, яка за оцінками ООН у 2025 році, становила вже 92,5 мільйона осіб. Іран входить до двадцятки найчисельніших країн світу. Водночас темпи зростання суттєво сповільнилися.

В Ірані поступово розгортається процес старіння населення. За оцінками ООН, середній вік населення у 2025 році в Ірані сягнув межі 34 роки, тобто майже вдвічі виріс порівняно з 1990-ми роками. Натомість частка дітей у віці 0 – 14 років у населенні країни вдвічі скоротилася.

Період низького рівня народжуваності у першому десятилітті нового століття позначився на представленості у населенні Ірану молодіжного контингенту віком 15 – 24 років: його частка серед дорослого населення знизилася до 17%, але все одно залишається вищою, ніж у розвинених країнах.

Примітка: в Україні напередодні повномасштабного вторгнення частка молоді у віці 15 – 24 років, завдяки підвищенню народжуваності у 2002 – 2012 роках, дещо зросла. Однак серед населення у віці 15 років і старше ця група становила лише 11%. Також зазначу, що середній вік населення у нашій країні, за даними 2021 року, був майже 42 роки.

Демографічні наслідки

Попри зазначені зміни, Іран поки що має демографічний потенціал для швидкого відновлення у короткостроковій перспективі. Адже за віковою структурою населення залишається доволі молодим, демографічне навантаження є помірним, до того ж переважає навантаження допрацездатними віковими групами (0 – 14 років), що з економічних позицій оцінюється як кращий варіант, оскільки ці групи через певний час поповнюватимуть працездатне населення.

Демографічна історія Ірану демонструє, що окремі зміни можуть відбуватися відносно швидко (за історичними мірками), як-от, наприклад, згадуване стрімке падіння народжуваності або "сплески" смертності, зумовлені війною чи епідемією.

Водночас легко помітити й інерційність, притаманну демографічному розвитку, як-от подальше збільшення чисельності населення, попри зниження народжуваності. Однак, якщо така динаміка все ж таки є позитивною тенденцією, то приклад з народжуваністю, яка, попри намагання її підвищити, не змогла піднятися вище межі простого відтворення, а невдовзі відновила зниження, окреслює невідрадні перспективи.

Найімовірніше, зниження народжуваності продовжуватиметься й надалі, адже дослідження показують, що в Ірані сім'ї обмежують кількість дітей як через економічні труднощі, так й через невпевненість та страх за майбутнє своїх дітей.

Такі репродуктивні рішення посилюються під час війни, доповнюють її негативні наслідки і зумовлюють появу інших несприятливих для розвитку країни тенденцій.

Досліджуючи демографічні процеси під час і після воєнних конфліктів (в рамках дослідження "Демографія війни: особливості та виклики демографічному розвитку"), посилюється переконання у справедливості тези, що кожна війна не схожа на інші й для однієї країни, але у різні періоди історії, демографічні наслідки можуть суттєво різнитися.