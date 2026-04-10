В Ірану завжди була одна значна перевага над ворогами

Угода про припинення вогню закріплює стратегічну поразку альянсу США та Ізраїлю в Ірані. Ця війна запам'ятається як черговий випадок, коли могутні країни потрапляють у пастку асиметричної війни, в якій найпотужніші армії незмінно не можуть перетворити тактичні здобутки на стратегічні перемоги.

США та Ізраїль, особливо прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, який краще обізнаний з історією, ніж президент США Дональд Трамп, мали б це знати. Принципи війни, викладені Карлом фон Клаузевіцем у 1812 році, чітко вказують на те, що знищення ворожих сил має мати вирішальний вплив на їхню волю до опору. Асиметричні війни суперечать цій нормі "вирішальної битви". І не було жодних підстав вважати, що Іран буде винятком.

Цивілізація, одержима ідеологічним запалом, яка пережила століття воєн за виживання, ніколи не збиралася легко здаватися. Країна, яка пожертвувала життям близько 750 тисяч своїх громадян, зокрема й тисячами дітей, у своїй восьмирічній війні проти Іраку в 1980-х роках, завжди мала величезну перевагу над ворогами, які руйнуються під емоційним ударом кількох десятків мішків для трупів.

Режим, який у січні вбив десятки тисяч власних громадян лише за 48 годин, не збирався лякатися погрозами, які лунають на адресу цивільного населення.

Навіть попри те, що США та Ізраїль знищили значну частину політичного та військового керівництва Ісламської Республіки та зруйнували значну частину її військового потенціалу, режим розпочав війну на виснаження проти світової економіки.

Як і передбачав будь-який компетентний військовий планувальник, Іран заблокував транзит через життєво важливу Ормузьку протоку та забезпечив, щоб його союзники-хусити були готові закрити єдину альтернативу – Баб-ель-Мандебську протоку. Додайте до цього стратегічні атаки безпілотників та ракет – й Ірану вдалося значною мірою компенсувати військову перевагу своїх ворогів.

У процесі цього Іран зміг поповнити свій бюджет: зараз він заробляє майже вдвічі більше від продажу нафти, ніж до війни, а також отримує прибуток від оподаткування суден за прохід через протоку. Росія також отримала прибуток завдяки послабленню санкцій США щодо її нафти.

США та Ізраїль не досягли своїх цілей

Водночас доходи союзників Америки в Перській затоці різко впали, що викликає питання про те, чи зможуть вони виконати свої обіцянки інвестувати мільярди доларів у США та у власну економічну диверсифікацію.

На додачу до всього, США та Ізраїль не змогли досягти жодної зі своїх воєнних цілей. Навіть відновлення Ормузької протоки не можна вважати перемогою, оскільки вона була відкрита ще до війни. Потенціал Ірану щодо балістичних ракет та постачання збагаченого урану залишаються проблемою, яка буде вирішена дипломатичним шляхом, як і до війни.

Майбутні переговори в Ісламабаді не призведуть до американського диктату: іранці все ще можуть провчити американських перемовників, особливо враховуючи, що Трамп прагне скоротити свої втрати та перемкнути увагу на політично важливий внутрішній фронт та занедбаний східноазійський театр воєнних дій.

Що стосується зміни режиму, то хоча зараз Іраном керують інші люди, та вони не є більш поміркованими, ніж їхні попередники. Навпаки: Ісламська Республіка перетворилася на відверту військову диктатуру, де аятоли забезпечують релігійну легітимність жорсткому Корпусу вартових Ісламської революції.

Ширші регіональні наслідки не є більш сприятливими для США та Ізраїлю. Війна неминуче призведе до перекроювання геополітичної карти Близького Сходу. Зв'язки між країнами, які відкрито кидають виклик світовому порядку, очолюваному Заходом, – Китаєм, Іраном, Росією та Північною Кореєю – можуть зміцнитися, а їхня рішучість – загартуватися.

Водночас країни Перської затоки, які зазнали найбільшого удару від Ірану, можуть почати розглядати військові бази США радше як тягар, ніж як ефективний стримувальний фактор, і вжити заходів для диверсифікації своїх альянсів.

Вони можуть розглянути можливість об'єднання з регіональною державою, такою як Туреччина, яка вже має зв'язки з Радою співробітництва арабських держав Перської затоки, або Пакистан, який має оборонний договір із Саудівською Аравією та продемонстрував готовність поділитися своїми ядерними знаннями з ісламськими державами.

Фактично, ймовірність поширення ядерної зброї на Близькому Сході зараз зросла, оскільки лідери Ірану та інших країн почали розглядати ядерну зброю як головний страховий поліс. Іран також продовжуватиме нарощувати своїх маріонеток в Іраку, Лівані та Ємені, використовуючи провал державного устрою і знижений апетит Заходу до його відновлення, для зміцнення своїх регіональних буферів.

Що стосується Ізраїлю, то якщо він не притягне Нетаньяху до відповідальності за те, що той веде країну у прірву, його демократія приречена.

Своєю насильницькою та погано продуманою політикою прем'єр-міністр розірвав колись згуртоване суспільство та підірвав позиції Ізраїлю в США до такої міри, що відчуження американців становить стратегічну загрозу. Його спроба використати Іран, щоб відвернути увагу від ескалації жорстокості Ізраїлю щодо палестинців, яка була необхідною для політичного виживання Нетаньяху, лише посилює катастрофу.

Під час Холодної війни покійний американський дипломат і стратег Джордж Кеннан усвідомлював, що внутрішня дисфункція та зовнішнє надмірне впливання призведуть до самостійного розпаду Радянського Союзу. Тому він розробив стратегію стримування, зосереджену на запобіганні експансії СРСР, уникаючи при цьому непотрібного військового протистояння.

Така ж стратегія могла б спрацювати проти Ісламської Республіки, яка рано чи пізно б розвалилася під тягарем своїх внутрішніх суперечностей. Натомість США та Ізраїль розпочали конфронтацію, яка ніколи не приведе їх до успіху. І хоча США, можливо, зможуть поглинути шок від чергової поразки в асиметричній війні, Ізраїль не є наддержавою, хоч би що не стверджував Нетаньяху.