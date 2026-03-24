Як уникнути економічної кризи в Україні?

Про це розповів голова Офісу міграційної політики та експерт з трудової міграції Василь Воскобойник в інтервʼю YouTube-каналу "ДумаЙ".

Дивіться також Це катастрофа: Україна переживає одну з найгірших демографічних криз у світі, – CNN

За його словами, кожного року в Україні смертність сягає до 500 тисяч людей. Тоді як народужється лише від 180 до 220 тисяч українців.

Ми фізично вимираємо. У нас кожного року помирає більше, ніж народжується десь на 300 тисяч людей,

– зазначив експерт.

Тобто наразі коефіцієнт народжуваності в Україні складає усього 0,7 дитини на одну жінку. До війни він був удвічі більший – 1,4.

Таке стрімке скорочення чисельності загрожує економічною кризою. Тому, за підрахунками Воскобойника, українки мають в середньому народжувати 2,2 дитини на жінку, щоб зберегти стабільну кількість населення. Це означає, що 10 жінок, наприклад, мають народити 22 дитини.

Однак наразі тенденції до збільшення народжуваності не спостерігається. Щороку населення лише скорочується.

Це почалося ще з 2010 – 2012 років. І ця тенденція незмінна, і вона не зміниться вже, – упевнений Воскобойник.

На додачу, ситуація лише погіршується через масову міграцію населення. Ба більше, експерт прогнозує, що після війни за кордон можуть виїхати ще більше українців.

У підсумку це означає, що скоро не буде кому працювати і сплачувати податки.

І нам не вистачатиме споживачів товарів та послуг, які виробляються тут в Україні, що буде в свою чергу поглиблювати економічну кризу,

– наголосив фахівець.

Зауважте! Представники Міжнародної організації праці наприкінці 2025 року підрахували, що Україні не вистачатиме приблизно 8,2 – 8,6 мільйона робочих рук.

Як впала народжуваність в Україні?

Загалом у 2025 році на одного новонародженого в Україні припадало троє померлих людей, пише Opendatabot.

За минулий рік в країні:

народилося – понад 168,7 тисячі дітей;

померло – 485,2 тисячі людей.

У 2025 році смертність в Україні скоротилася на 2%, але народжуваність – аж на 4,5%.

Хоча аналітики зауважують, що після кризового 2022 року, коли народжуваність скоротилася на 25%, зниження цього показника поступово сповільнюється.