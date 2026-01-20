Гражданский брак в Украине: какие права и обязанности имеют партнеры

Термин "гражданский брак" формально не закреплен в законодательстве Украины и не имеет самостоятельного правового статуса. В то же время Семейный кодекс Украины предусматривает отдельные нормы, регулирующие имущественные и некоторые другие правовые последствия совместного проживания.

Чем отличается гражданский брак от зарегистрированного брака?

Как отмечает Министерство юстиции Украины, в Украине все больше пар выбирают совместное проживание без официальной регистрации брака. Такой формат отношений обычно называют гражданским или фактическим браком, пишет 24 Канал.

В то же время он не имеет отдельного правового статуса, а следовательно не обеспечивает автоматического набора прав и гарантий, которые предоставляются супругам в зарегистрированном браке.

Интересно! С точки зрения закона гражданский брак это совместное проживание и ведение хозяйства без регистрации в органах ГРАГС. Хотя само понятие отсутствует в законодательстве, Семейный кодекс Украины регулирует отдельные последствия таких отношений.

В частности, имущество, приобретенное во время совместного проживания, может быть признано общей совместной собственностью, но только при условии доказательства факта совместной жизни и совместного финансирования.

Лица, находящиеся в гражданском браке, могут претендовать на признание общего имущества через суд. При этом автоматического режима совместной собственности, как в зарегистрированном браке, не существует. Поэтому здесь каждый случай оценивается индивидуально.

Права и обязанности в отношении детей не зависят от регистрации брака. Родители имеют равные права на воспитание, общение с ребенком и обязаны содержать его. Алименты взимаются исключительно в пользу ребенка, независимо от формата отношений между родителями.

Таким образом, основной юридической обязанностью партнеров в гражданском браке является содержание общего ребенка. Другие обязательства, в частности по материальной поддержке одного из партнеров законом прямо не установлены.

Почему гражданский брак нуждается в правовой защите?

Гражданский брак остается юридически уязвимой формой сожительства. Реализация большинства прав в таких отношениях возможна только после доказательства факта совместного проживания и совместных усилий.

Именно поэтому юристы советуют заранее фиксировать финансовые взносы, оформлять имущество на обоих партнеров или заключать письменные договоренности.

Популярность гражданского брака не означает его полноценной правовой защиты. В таких отношениях ключевую роль играет не сам факт совместного проживания, а уровень правовой осведомленности партнеров и их готовность заблаговременно позаботиться о защите собственных интересов.

Что еще следует знать о гражданском браке?