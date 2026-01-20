Какие особенности регистрации для жителей ВОТ?

Для украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях, закон предусматривает специальную процедуру регистрации актов гражданского состояния – путем установления соответствующего факта в судебном порядке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины. Это позволяет получить свидетельства о рождении, браке или смерти украинского образца.

Если рождение или смерть произошли на территории, где действует военное или чрезвычайное положение, или на ВОТ, государственная регистрация проводится исключительно на основании решения суда. Такие дела рассматриваются в порядке особого производства по упрощенной процедуре в соответствии со статьей 317 Гражданского процессуального кодекса Украины.

Подать заявление об установлении факта рождения или смерти можно в любой местный суд Украины, который осуществляет правосудие, независимо от места жительства заявителя. Обратиться в суд относительно рождения ребенка имеют право родители, родственники, опекуны, попечители или другие законные представители. По делам об установлении факта смерти заявителями могут быть члены семьи умершего или другие заинтересованные лица.

Такие дела суды рассматривают безотлагательно. В решении об установлении факта рождения указываются дата и место рождения ребенка, а также сведения о родителях. После принятия решения его копия сразу направляется в орган государственной регистрации актов гражданского состояния для оформления соответствующей записи и выдачи свидетельства.

Какие особенности рассмотрения дела?

Лица, которые обращаются в суд в связи с военным положением или временной оккупацией территории Украины, освобождаются от уплаты судебного сбора. В то же время стоит помнить, что решение суда является лишь основанием для получения свидетельства, но не заменяет сам документ.

Брак, заключен на временно оккупированной территории, также можно подтвердить через суд. Заявление подается по месту жительства лица, а после вступления решения в законную силу орган государственной регистрации актов гражданского состояния вносит соответствующие сведения в Государственный реестр.

Что касается актов гражданского состояния, зарегистрированных за рубежом, то документы иностранных органов признаются действительными в Украине после легализации или проставления апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами. Повторная государственная регистрация таких актов украинским законодательством пока не предусмотрена.

