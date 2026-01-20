Які особливості реєстрації для мешканців ТОТ?

Для українців, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, закон передбачає спеціальну процедуру реєстрації актів цивільного стану – шляхом встановлення відповідного факту в судовому порядку, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції України. Це дозволяє отримати свідоцтва про народження, шлюб або смерть українського зразка.

Якщо народження чи смерть сталися на території, де діє воєнний або надзвичайний стан, або на ТОТ, державна реєстрація проводиться виключно на підставі рішення суду. Такі справи розглядаються в порядку окремого провадження за спрощеною процедурою відповідно до статті 317 Цивільного процесуального кодексу України.

Подати заяву про встановлення факту народження або смерті можна до будь-якого місцевого суду України, який здійснює правосуддя, незалежно від місця проживання заявника. Звернутися до суду щодо народження дитини мають право батьки, родичі, опікуни, піклувальники або інші законні представники. У справах про встановлення факту смерті заявниками можуть бути члени сім'ї померлого чи інші заінтересовані особи.

Такі справи суди розглядають невідкладно. У рішенні про встановлення факту народження зазначаються дата і місце народження дитини, а також відомості про батьків. Після ухвалення рішення його копія одразу надсилається до органу державної реєстрації актів цивільного стану для оформлення відповідного запису та видачі свідоцтва.

Які особливості розгляду справи?

Особи, які звертаються до суду у зв'язку з воєнним станом або тимчасовою окупацією території України, звільняються від сплати судового збору. Водночас варто пам'ятати, що рішення суду є лише підставою для отримання свідоцтва, але не замінює сам документ.

Шлюб, укладений на тимчасово окупованій території, також можна підтвердити через суд. Заява подається за місцем проживання особи, а після набрання рішенням законної сили орган державної реєстрації актів цивільного стану вносить відповідні відомості до Державного реєстру.

Що стосується актів цивільного стану, зареєстрованих за кордоном, то документи іноземних органів визнаються дійсними в Україні після легалізації або проставлення апостиля, якщо інше не передбачено міжнародними договорами. Повторна державна реєстрація таких актів українським законодавством наразі не передбачена.

Чи дозволено виїжджати з дитиною без згоди одного з батьків?