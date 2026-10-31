Выезд за границу до 25 лет: кому разрешено пересекать границу во время военного положения

У украинских мужчин в возрасте до 25 лет есть разные возможности для выезда за границу во время военного положения – все зависит от возраста и предусмотренных законодательством исключений. Важно знать, кому разрешено пересекать государственную границу, какие документы необходимо подготовить и при каких условиях могут отказать в выезде.

Кто из мужчин в возрасте до 25 лет может выехать за границу

Согласно пункту 2-19 Правил пересечения государственной границы, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины № 57, ограничения на выезд во время военного положения не распространяются на мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Эта норма была введена изменениями, утвержденными постановлением правительства № 1031 от 26 августа 2025 года.

Для пересечения границы мужчинам этой возрастной категории необходимо иметь:

паспортный документ, который дает право на выезд за границу;

военно-учетный документ в бумажной или электронной форме, который необходимо предъявить по требованию пограничника.

Обратите внимание! При этом предусмотрены исключения. В частности, для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно, занимающих определенные законодательством должности в органах государственной власти, государственных органах или органах местного самоуправления, действует отдельный порядок: выезд разрешается только в служебную командировку.

Таким образом, мужчины, которым еще не исполнилось 23 года, в целом имеют право выезжать за границу во время военного положения, если на них не распространяются предусмотренные правилами исключения и у них есть необходимые документы.

Какие правила действуют для мужчин в возрасте 23 и 24 лет

Для мужчин в возрасте от 23 до 24 лет включительно общего разрешения на выезд за границу, действующего для 18–22-летних, нет. Они могут пересечь государственную границу при наличии законных оснований, предусмотренных Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины.

В частности, пункт 2-20 этих Правил предусматривает особые условия для мужчин в возрасте от 23 до 25 лет, проходивших военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины или разведывательном органе Министерства обороны Украины. Речь идет о контракте, заключенном на определенных законом условиях, согласно которым до его подписания мужчина не проходил военной службы, кроме базовой военной службы. Для выезда необходимо выполнить установленные требования и иметь соответствующие документы.

Обратите внимание! В то же время существуют и другие предусмотренные законодательством основания для выезда, в частности связанные с семейными обстоятельствами, состоянием здоровья и другими особыми категориями граждан. Каждый случай необходимо проверять отдельно, поскольку право на пересечение границы зависит от конкретных обстоятельств и подтверждающих документов.

Перед поездкой стоит ознакомиться с актуальной редакцией Правил пересечения государственной границы и уточнить требования в Государственной пограничной службе Украины. Сам факт того, что мужчине еще не исполнилось 25 лет, не означает автоматического права на выезд.

Ранее мы писали, что если военнослужащий, которому еще не исполнилось 25 лет, заключил первый договор до 24 февраля 2022 года, он автоматически теряет право на выплату, предусмотренную постановлением Кабмина №153. Отказ получают, в частности, те военные, которые продолжают сражаться в ходе полномасштабной войны.