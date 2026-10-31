Виїзд за кордон до 25 років: кому дозволено перетинати кордон під час воєнного стану

Хто з чоловіків до 25 років може виїхати за кордон

Згідно з пунктом 2-19 Правил перетинання державного кордону, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 57, обмеження на виїзд під час воєнного стану не поширюються на чоловіків віком від 18 до 22 років включно. Цю норму запровадили змінами, затвердженими постановою уряду № 1031 від 26 серпня 2025 року.

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Для перетину кордону чоловікам цієї вікової категорії необхідно мати:

паспортний документ, що дає право на виїзд за кордон;

військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі, який потрібно пред'явити на вимогу прикордонника.

Зверніть увагу! Водночас передбачені винятки. Зокрема, для чоловіків віком від 18 до 22 років включно, які обіймають визначені законодавством посади в органах державної влади, державних органах або органах місцевого самоврядування, діє окремий порядок: виїзд дозволяється лише у службове відрядження.

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Отже, чоловіки, яким ще не виповнилося 23 роки, загалом мають право виїжджати за кордон під час воєнного стану, якщо на них не поширюються передбачені правилами винятки та вони мають необхідні документи.

Які правила діють для чоловіків віком 23 і 24 роки

Для чоловіків віком від 23 до 24 років включно загального дозволу на виїзд за кордон, який діє для 18 – 22-річних, немає. Вони можуть перетнути державний кордон за наявності законних підстав, передбачених Правилами перетинання державного кордону громадянами України.

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Зокрема, пункт 2-20 цих Правил передбачає спеціальні умови для чоловіків віком від 23 до 25 років, які проходили військову службу за контрактом у Збройних Силах України або розвідувальному органі Міністерства оборони України. Ідеться про контракт, укладений на визначених законом умовах, за якими до його підписання чоловік не проходив військової служби, крім базової військової служби. Для виїзду потрібно виконати встановлені вимоги та мати відповідні документи.

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Зверніть увагу! Водночас існують інші передбачені законодавством підстави для виїзду, зокрема пов'язані із сімейними обставинами, станом здоров'я та іншими спеціальними категоріями громадян. Кожен випадок необхідно перевіряти окремо, оскільки право на перетин кордону залежить від конкретних обставин і підтвердних документів.

Перед поїздкою варто ознайомитися з актуальною редакцією Правил перетинання державного кордону та уточнити вимоги в Державній прикордонній службі України. Сам факт, що чоловікові ще не виповнилося 25 років, не означає автоматичного права на виїзд.

Раніше ми писали, що якщо захисник, якому ще не виповнилося 25 років, уклав перший договір до 24 лютого 2022 року, він автоматично втрачає право на виплату, що передбачена постановою Кабміну №153. Відмови отримують, зокрема, ті військові, які продовжують воювати під час повномасштабної війни.