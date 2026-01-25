Право на внуков: как бабушке и дедушке отстоять общение с ребенком по закону

Украинское законодательство гарантирует ребенку право на общение с бабушкой, дедом и другими близкими родственниками. Если родители или законные представители препятствуют таким контактам, существуют четкие правовые механизмы для защиты интересов ребенка и родственников.

Законодательство защищает общение с внуками

Семейное общение играет важную роль в формировании эмоционального и социального развития ребенка, сообщает Министерство юстиции Украины. Семейный кодекс Украины прямо закрепляет право ребенка поддерживать связь с бабушкой, дедом, прабабушкой, прадедом и другими близкими родственниками.

На практике бывают случаи, когда родители или лица, с которыми проживает ребенок, ограничивают или полностью запрещают такое общение. В таких ситуациях закон предусматривает определенный порядок действий, направленный на защиту прав родственников и прежде всего интересов самого ребенка.

В соответствии со статьей 257 Семейного кодекса Украины, бабушка и дедушка имеют право не только на общение с внуками, но и на участие в их воспитании. При этом родителям запрещено создавать препятствия в реализации этого права, независимо от того, находятся ли они в браке и каковы их личные отношения.

Что делать, если разговоры не помогают?

Если достичь договоренности мирным путем не удается, законодательство предусматривает два способа защиты прав бабушки и дедушки: обращение в орган опеки и попечительства или подача иска в суд.

В частности, бабушка или дедушка могут подать заявление в орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка, описав обстоятельства, препятствующие общению. По результатам рассмотрения орган определяет конкретный порядок контактов - дни, часы и формат встреч. Такое решение является обязательным к исполнению, если оно не будет обжаловано в суде в течение десяти дней.

В случае отказа органа опеки или при наличии спора с родителями бабушка и дедушка имеют право обратиться в суд. Суд может установить график свиданий, разрешить совместное проведение досуга, определить возможность посещения ребенком места жительства родственников или предусмотреть общение в присутствии третьего лица. При рассмотрении дела обязательно учитываются интересы ребенка, его возраст, состояние здоровья и уровень эмоциональной привязанности.

Для обращения в орган опеки и попечительства или суд обычно необходимо подготовить паспорт, справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, свидетельство о рождении ребенка (при наличии), а также документы, подтверждающие жилищные условия и связь с ребенком.

Помните! Во всех таких делах приоритетным остается благо и безопасность ребенка. Именно этот критерий является определяющим при принятии решений как органами опеки, так и судом.

