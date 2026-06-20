Совместное имущество супругов заберет кто-то один: при каких условиях можно выкупить долю

После развода человек имеет право выкупить свою долю в общем имуществе, если другой бывший супруг не возражает. Это можно сделать даже в том случае, если дом оформлен на мужа, а жена хочет получить его в полную собственность.

Несколько шагов, чтобы выкупить совместное имущество супругов

Получить совместное имущество полностью в собственность гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. После развода каждому из бывших супругов принадлежит 50% общего имущества. А по обоюдному согласию можно договориться о выкупе всех 100%. Об этом рассказал юрист Евгений Корнийчук на портале "Юристы.UA".

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За советом к специалистам обратилась женщина, разведённая с мужем. У них был общий дом, владельцем которого по документам числился муж. Бывшая жена и дочь были там прописаны. Заявительница говорит, что у нее есть возможность выкупить долю дома, и муж якобы не против.

Но в этом вопросе есть нюанс. Женщине не нужно покупать свою долю, если дом был приобретен в браке и является совместным имуществом супругов. Половина имущества уже принадлежит ей. А вот если бывший муж соглашается продать и свою долю, то бывшим супругам нужно обратиться к нотариусу.

То есть женщине в таком случае достаточно правильно оформить право собственности на весь дом. Для этого нужно прийти к нотариусу и оформить договор о разделе совместного имущества супругов. Далее, уже по обоюдному согласию, можно оформить договор купли-продажи в пользу одного из супругов.

Таким образом, раздел происходит на основе выплаты денежной компенсации. Это тот случай, когда один из бывших супругов владеет имуществом полностью и официально выплачивает другому компенсацию за его долю.

То есть вы покупаете не свою часть, а именно долю бывшего мужа, после чего весь дом может быть зарегистрирован на вас,

– пояснил эксперт.

Нотариус должен получить для рассмотрения дела:

документ о покупке дома;

выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;

технический паспорт на дом вместе с документами на земельный участок, если он также оформляется;

свидетельства о браке и разводе;

паспорта и карточки налогоплательщика обеих сторон.

Адвокат уточнил, что оформление места жительства не дает права на владение имуществом. Его необходимо закрепить посредством нотариального договора и государственной регистрации права собственности.

Кроме того, если в семье есть несовершеннолетние дети, которые зарегистрированы в совместном доме и являются его совладельцами, то нотариус может дополнительно проверить, не нарушаются ли их права.

Если бывший муж добровольно согласен продать вам свою долю, судебный порядок, скорее всего, не понадобится. Суд нужен тогда, когда он отказывается признавать Вашу долю, не хочет обращаться к нотариусу, не соглашается на продажу или возникает спор относительно стоимости дома,

– добавил Евгений Корнийчук.

Можно ли после развода разделить расходы из зарплаты одного из супругов?

Верховный Суд напомнил, что заработная плата, полученная в период брака, является общей совместной собственностью супругов. Поэтому средства, которые получает один из супругов, не принадлежат исключительно ему и должны использоваться в интересах семьи.

При разделе имущества суд может учитывать не только имеющиеся активы, но и деньги, которые были потрачены одним из супругов. Однако компенсацию можно требовать только в том случае, если будет доказано, что средства тратились не на нужды семьи, а в личных интересах.

В рассмотренном Судом деле бывший муж просил учесть значительные суммы, которые женщина потратила из его сбережений во время брака. Суд отметил, что для получения компенсации необходимо доказать как факт расходования совместных средств не в интересах семьи, так и подтвердить размер таких расходов надлежащими доказательствами.