Внимание к здоровью и экономике: украинцы предлагают изменить предельный возраст мобилизации

В Кабинет Министров обратились граждане, просящие пересмотреть предельный возраст мобилизации. Авторы соответствующей петиции говорят, что закон следует пересмотреть в сторону уменьшения возможного для призыва до 55 лет. ​

Украинцы просят уменьшить предельный возраст мобилизации

В настоящее время допустимый для мобилизации возраст достигает 25 – 60 лет, однако некоторые украинцы считают, что после 55 лет состояние здоровья уже не позволяет мужчинам эффективно выполнять задачи в армии. Поэтому уже более 600 человек за сутки поддержали петицию №41/010398-26эп, опубликованную на портале Кабинета Министров.

Авторы обращения заявили, что государство должно сделать шаг к оптимизации мобилизационных ресурсов и сохранению здоровья граждан старше 55 лет. Мол, после этого возраста многие мужчины уже имеют стойкие изменения здоровья и хронические заболевания, а потому их физическая выносливость в сверхсложных полевых и боевых условиях становится меньше.

По мнению украинцев, когда ТЦК формирует личный состав, то важным фактором, прежде всего, должны быть физические способности мобилизованного. Если военные будут здоровы, то и всеобщая боеспособность армии будет повышаться.

Кроме того, когда мобилизуют мужчин старше 55 лет, то это негативное явление и для экономики. Автор петиции отмечает, что к этой возрастной категории относятся специалисты разных гражданских специальностей. Поэтому их увольнение ради работы в армии не всегда целесообразно.

Таким образом, в петиции описана необходимость внесения изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Предлагается уменьшить предельный возраст мобилизации с 60 до 55 лет для рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава.

А уже служащим мужчинам украинцы предлагают дать права на увольнение с военной службы по собственному желанию для военнослужащих, если они достигли 55-летнего возраста.

Как сейчас происходит мобилизация мужчин старше 55 лет

Во время военного положения мобилизации подлежат военнообязанные мужчины младше 60 лет, если они пригодны по состоянию здоровья и не имеют права на отсрочку или бронирование. Для отдельных категорий действуют исключения. Высший офицерский состав может проходить службу до 65 лет.

Закон позволяет отдельным людям продолжать военную службу по достижении предельного возраста или поступить в армию добровольно. Граждане в возрасте 60+ имеют право заключить годовой контракт.

Чаще всего военнослужащих этого возраста привлекают к логистике, ремонту и техническому обслуживанию, работе со связью или задачам в штабе. В то же время, возраст сам по себе не запрещает назначить человека 50 – 60 лет в боевое подразделение.

На практике командование часто учитывает физическое состояние, опыт и навыки человека. Поэтому многие военнообязанные старшего возраста назначают на должности, где больше нужны профессиональные знания и опыт, чем значительные физические нагрузки.