Українці просять зменшити граничний вік мобілізації

Нині допустимий для мобілізації вік сягає 25 – 60 років, проте дехто з українців вважає, що після 55 років стан здоров'я вже не дозволяє чоловікам ефективно виконувати завдання у війську. Тому вже понад 600 людей за добу підтримали петицію №41/010398-26еп, опубліковану на порталі Кабінету Міністрів.

Автори звернення заявили, що держава має зробити крок до оптимізації мобілізаційних ресурсів та збереження здоров'я громадян віком понад 55 років. ​Мовляв, після цього віку багато чоловіків уже мають стійкі зміни здоров'я та хронічні захворювання, а тому їхня фізична витривалість у надскладних польових та бойових умовах стає меншою.

На думку українців, коли ТЦК формує особовий склад, то важливим фактором насамперед мають бути фізичні спроможності мобілізованого. Якщо військові будуть здорові, то й загальна боєздатність армії підвищуватиметься.

Крім того, коли мобілізують чоловіків віком понад 55 років, то це негативне явище й для економіки. Автор петиції зазначає, що до цієї вікової категорії належать фахівці різних цивільних спеціальностей. Тому їхнє звільнення заради роботи у війську не завжди є доцільним.

Таким чином у петиції описано необхідність внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Пропонується зменшити граничний вік мобілізації з 60 до 55 років для осіб рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу.

А чоловікам, які вже служать, українці пропонують дати права на звільнення з військової служби за власним бажанням для військовослужбовців, якщо вони досягли 55-річного віку.

Як зараз відбувається мобілізація чоловіків, старших за 55 років

Під час воєнного стану мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком до 60 років, якщо вони придатні за станом здоров'я та не мають права на відстрочку чи бронювання. Для окремих категорій діють винятки. Вищий офіцерський склад може проходити службу до 65 років.

Закон дозволяє окремим людям продовжувати військову службу після досягнення граничного віку або вступити до війська добровільно. Громадяни віком 60+ мають право укласти однорічний контракт.

Найчастіше військовослужбовців цього віку залучають до логістики, ремонту та технічного обслуговування, роботи зі зв'язком чи до завдань у штабі. Водночас вік сам по собі не забороняє призначити людину 50 – 60 років до бойового підрозділу.

На практиці командування часто враховує фізичний стан, досвід і навички людини. Тому багатьох військовозобов'язаних старшого віку призначають на посади, де більше потрібні професійні знання та досвід, ніж значні фізичні навантаження.