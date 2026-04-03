Про таке йдеться в Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу".
Який граничний мобілізаційний вік в Україні?
Граничний вік мобілізації для більшості військовозобов'язаних в Україні становить 60 років, тобто чоловіка можуть призвати навіть у 59 років, якщо військово-лікарська комісія визнає його придатним до служби.
Водночас для осіб вищого офіцерського складу передбачається підвищена вікова межа – до 65 років. Чоловіки, яким понад 50 років, також можуть бути мобілізовані за умови придатності та відсутності бронювання чи відстрочки.
Проте на практиці їх залучають рідше, а після призову частіше призначають не на бойові, а на допоміжні посади, наприклад, у сфері логістики або технічного забезпечення.
Як зазначається, остаточне рішення щодо черговості мобілізації ухвалює Генеральний штаб ЗСУ.
Передусім призивають тих, хто має бойовий досвід, володіє дефіцитними спеціальностями, є придатним за станом здоров'я та не має підстав для відстрочки чи бронювання.
До речі, глава держави дозволив чоловікам і жінкам віком від 60 років проходити військову службу за контрактом під час воєнного стану.
Зі скількох років можуть забрати у військо?
Попри те, що загальний призов під час мобілізації передбачений із 25 років, окремі категорії чоловіків можуть потрапити до війська раніше. Вирішальним є не лише вік, а й військово-обліковий статус та чинні законодавчі норми.
Так, "Контракт 18 – 24" можуть укладати чоловіки віком від 18 до 24 років. Вона передбачає грошову винагороду до мільйона гривень, пільгову іпотеку без відсотків і соціальний пакет. Водночас контракт стосується виключно бойових посад, зокрема стрільця, гранатометника чи розвідника, а підготовка триває понад 80 днів.
У березні 2026 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який надає військовим віком 18 – 25 років, що служать за цим контрактом, відстрочку від мобілізації терміном на 12 місяців. Після завершення служби вони залишаються у резерві ЗСУ.