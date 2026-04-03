Про таке йдеться в Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Який граничний мобілізаційний вік в Україні?

Граничний вік мобілізації для більшості військовозобов'язаних в Україні становить 60 років, тобто чоловіка можуть призвати навіть у 59 років, якщо військово-лікарська комісія визнає його придатним до служби.

Водночас для осіб вищого офіцерського складу передбачається підвищена вікова межа – до 65 років. Чоловіки, яким понад 50 років, також можуть бути мобілізовані за умови придатності та відсутності бронювання чи відстрочки.

Проте на практиці їх залучають рідше, а після призову частіше призначають не на бойові, а на допоміжні посади, наприклад, у сфері логістики або технічного забезпечення.

Як зазначається, остаточне рішення щодо черговості мобілізації ухвалює Генеральний штаб ЗСУ.

Передусім призивають тих, хто має бойовий досвід, володіє дефіцитними спеціальностями, є придатним за станом здоров'я та не має підстав для відстрочки чи бронювання.

До речі, глава держави дозволив чоловікам і жінкам віком від 60 років проходити військову службу за контрактом під час воєнного стану.

