Во время войны это – серьезное преступление: как наказывают за кражу или грабеж

В Украине во время военного положения уголовная ответственность за некоторые, казалось бы, незначительные правонарушения ужесточились. Раньше за кражу недорогого товара присуждался штраф, а сейчас – тюрьма.

Как во время военного положения наказывают за кражу?

Кража и грабеж в Украине стали более серьезным правонарушением. Военное положение заставило парламент изменить наказание для преступников. Многие критикуют приговора суда, который назначил наказание за кражу бутылки водки в магазине в виде 7 лет лишения свободы. Популярный судья в сети Treads Петр Тышкун рассказал, почему это решение – правомерно.

По словам специалиста часть 4 статьи 185 Уголовного кодекса дополнили нормой, которая действует во время военного положения. Так предусмотрено, что в таком случае наказанием является лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

До этого кража чего-либо, если его стоимость превысила определенный законом уровень, наказывалась штрафом, исправительными работами или незначительным арестом. Во время войны такой проступок считается тяжким преступлением. Такая же ситуация и с совершением грабежа.

Грабеж в условиях военного положения начал наказываться лишением свободы на срок от 7 до 10 лет. То есть, 5 лет за кражу и 7 лет за грабеж является минимально возможным наказанием за эти виды преступлений, совершенных во время военного положения. Это не прихоть суда, это прямое требование закона,

– пишет судья Тышкун.

Важно! Лишение свободы с испытанием суд может назначить лицу, совершившему кражу. При совершении грабежа это невозможно. Ведь статья 75 Уголовного кодекса определяет, что для освобождения от наказания срок лишения свободы не должен превышать 5 лет.

То есть человек, совершивший грабеж, в большинстве случаев получает 7 лет лишения свободы, независимо от обстоятельств или причиненных последствий.

К слову, судья напомнил, что кража и грабеж – это преступления с завладением чужим имуществом. Однако в первом случае вор действует тайно, а во втором – открыто. Если во время тайной кражи кто-то заметил действия лица, но она их не прекратила, то это уже грабеж.

