Как наказали неисправимого нарушителя?

В январе 2025 года суд привлек к административной ответственности мужчину, который управлял авто в нетрезвом состоянии. Более того, он даже не имел документов о праве на управление. А позже он еще раз совершил правонарушение. Об этом говорится в материалах дела, пишет ресурс "Протокол".

Районный суд приговорил мужчину за вождение в нетрезвом состоянии. Согласно Кодексу Украины об административных нарушениях он должен был получить штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, а также лишение права управления транспортными средствами сроком на 10 лет.

Позже водитель попался на управлении авто несмотря на запрет. В таком случае наказание за невыполнение судебного решения стало более жестоким. Согласно части 1 статьи 382 Уголовного кодекса Украины мужчина получил два года лишения свободы. Однако судья принял решение освободить нарушителя от отбывания наказания с испытанием.

В третий раз мужчину задержали сотрудники патрульной полиции, когда он управлял авто в состоянии опьянения. В это время водитель знал, что против него уже открыто уголовное производство. Поэтому он получил новое постановление по статье 130 КУоАП.

Суд в Кривом Роге учел нынешнее и предыдущие нарушения и присудил уже реальный срок заключения – сроком на три года.

В то же время обвиняемый признал вину и раскаялся. Он отметил, что проигнорировал требования суда и все равно ездил на авто.

Были определены обстоятельства, которые смягчали наказание – искреннее раскаяние. Однако отягчало преступление его повторное совершение.

В деле водителя-рецидивиста было частично присоединено старый приговор районного суда. Поэтому окончательным наказанием определено три года и один месяц заключения с двумя годами лишения права управлять транспортными средствами.

