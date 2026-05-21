Об этом бывший руководитель ОП сообщил в зале суда, передает "Украина Сейчас".

Залог за Ермака: что известно?

Напомним, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивали на залоге в 180 миллионов гривен, однако суд постановил взять Ермака под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в 140 миллионов гривен.

В зале суда Ермак заявил, что средства на залог поступали от разных людей из его окружения, в частности даже от бывших одноклассников, с которыми он давно не поддерживал связь.

Залог вносили даже одноклассники, которых я много лет не видел. Как только у меня будет возможность, я поблагодарю каждого,

– подчеркнул экс-глава ОП.

Отметим, что всю сумму залога за Ермака было внесено 18 мая. К финансовой "поддержке" присоединилось 14 человек, среди которых семь юридических и семь физических лиц.

Среди физических лиц, кто вносил залог за Ермака:

Сергей Свириба – 6,5 миллиона гривен,

Роза Тапанова – 8 миллионов гривен,

Сергей Ребров – 30 миллионов гривен,

Владимир Петров – 80 тысяч гривен,

Игорь Фомин – 5 миллионов гривен,

Алина Волошина – 368 тысяч гривен,

Александр Крикунов – 500 тысяч гривен.

В то же время среди юридических лиц: частное "Научно-исследовательское судебно-экспертное учреждение" – 30 миллионов гривен, днепровская компания "Специализированное управление Стройэлектромонтаж" – 32 миллиона гривен, адвокатское объединение "А.ДВА.КА.Т" – 4 миллиона, частное предприятие "СВ-ГРУПП" – 10,2 миллиона гривен, адвокатское объединение "Де Леге Лата" – 14 миллионов гривен, ООО "Арена Марин" – 4 миллиона.

Кроме того, на заседании Ермак добавил, что находился в платной камере СИЗО находился один, преимущественно читал, в частности ознакомился с книгой о первом президентском сроке Трампа.

Изменил ли суд решение по заграждению Ермака?

В четверг, 21 мая, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение о залоге для экс-главы Офиса Президента Андрея Ермака в размере 140 миллионов гривен.

В то же время коллегия судей отклонила ходатайство прокуратуры об увеличении залога до 180 миллионов гривен. Заметим, что в САП аргументировали увеличение залога наличием рисков дальнейшей легализации средств и возможного совершения новых правонарушений.

В чем обвиняют Ермака?

11 мая антикоррупционные органы НАБУ и САП провели обыски у экс-главы Офиса Президента Андрея Ермака и в тот же вечер вручили ему подозрение.

Дело Ермака квалифицировали по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об отмывании имущества, полученного преступным путем, совершенного организованной группой или в особо крупном размере. Это тяжкое преступление, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Фактически, фигуранты преступной схемы отмыли около 460 миллионов гривен при строительстве элитной недвижимости в Козине под Киевом. Название этого проекта – "Династия".

Участники вероятной схемы могли организовать возведение четырех элитных имений на земельных участках одного из обществ в 8 гектаров земли. Стоимость каждого объекта, по оценкам, могла достигать до 2 миллионов долларов США.

В то же время сам Ермак своей вины не признает и отрицает все выдвинутые обвинения.