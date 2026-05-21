Вопрос о том, действительно ли он посещал Санкт-Петербург, задала Ермаку журналистка в зале суда.

Интересно "Какая-то неизвестная резиденция": Ермак на суде высказался о незаконном строительстве

Как Ермак прокомментировал слухи о своем отце?

Прежде всего экс-глава ОП отметил, что его отцу уже 81 год. Он, по словам Ермака, "очень уважаемый, честный и патриотичный человек".

Мне неизвестно о его поездках. Если даже это и было, он должен об этом сказать,

– объяснил он.

Ермак также уточнил, что его отец всю жизнь провел в Киеве и любит свою страну. Зато подобные слухи, как отметил ныне подозреваемый по делу о незаконном строительстве и "отмывании" денег, – это часть кампании против его семьи.

Стоит заметить еще и то, что Андрей Ермак вспомнил о своем брате, который сейчас якобы находится на фронте. Об этом, сказал Ермак, "никто почему-то не пишет".

Кстати, после увольнения с должности руководителя Офиса Президента в ноябре 2025-го Ермак заявлял, что планирует присоединиться к ВСУ, однако этого так и не произошло. В январе 2026 года стало известно, что он восстановил адвокатскую лицензию. Председатель Антикоррупционного центра "Межа" Марта Богуславец в комментарии 24 Канала предположила, что это может быть связано с подготовкой к возможным следственным действиям и потенциальной защите в случае обысков.

Что известно о брате Ермака?

Денис Ермак – младший брат бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Известно, что он участвовал в АТО, однако оказался в центре скандала после обнародования так называемых "пленок Лероса", где говорилось о якобы его участии в продвижении нужных людей на государственные должности.

В марте 2022 года Андрей Ермак публиковал фото брата, сообщая, что тот присоединился к подразделениям теробороны как доброволец. Нынешний председатель ОП Кирилл Буданов также отмечал, что видел Дениса Ермака во время обороны Киева, в частности в Ирпене, где тот находился со снайперским оружием.

К тому же, в июне 2025 года сообщалось, что СБУ сорвала планы российских спецслужб по покушению на Дениса Ермака. Отмечается, что он служит в Иностранном легионе ГУР, выполняет боевые задачи, работает с дронами и находится вблизи линии соприкосновения.

Как Ермаки связаны с Россией?

Журналисты "Схем" обнародовали расследование, в котором всплыли факты того, что Борис Ермак якобы посещал Россию уже после прихода Владимира Зеленского к власти – осенью 2019 года, транзитом через Беларусь.

Также сообщается, что мать Андрея Ермака, уроженка Санкт-Петербурга, неоднократно ездила в страну-агрессора в 2018 – 2019 годах. Имя Бориса Ермака фигурирует в материалах дела НАБУ "Мидас", которое касается вероятной легализации средств в строительстве элитной недвижимости под Киевом.

Важно, что расследователи ранее указывали на бизнес-связи семьи Ермаков с россиянином Рахамимом Эмануиловым. В частности, речь идет о совместном участии в компаниях "Интерпромфинанс Украина", "М.Е.П." и "Медийная группа европейского партнерства". Борис Ермак руководил одной из этих фирм много лет.

В ответ на это представители Андрея Ермака заявляли, что эти связи являются давними, сформированными еще до 2000-х годов, когда сотрудничество с российским бизнесом было распространенным, а сами компании почти не вели активной деятельности.