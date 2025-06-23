"Россияне хотели совершить теракт до 15:00 15 мая. В этот день была встреча в Стамбуле, поэтому враг хотел реализовать свой замысел до ее начала. Понятно, что это могло повлиять на переговорный процесс, поскольку Андрей Ермак входил в состав этой группы. Осуществить задуманное россиянам мы не дали", – заявил Василий Малюк.