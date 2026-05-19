Имя Бориса Ермака также фигурирует в деле НАБУ "Мидас" о легализации сотен миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. Об этом сообщают "Схемы".

Что известно о поездках Ермака-старшего?

Отец бывшего главы Офиса президента Андрей Ермак Борис Ермак посещал Россию уже после того, как его сын стал одним из ключевых людей в команде президента Владимир Зеленский.

По информации журналистов, 2 ноября 2019 года Борис Ермак вылетел из Минска в Санкт-Петербург рейсом белорусской авиакомпании Belavia. Уже 6 ноября он вернулся обратно тем же маршрутом. На тот момент прямое авиасообщение между Украиной и Россией уже было прекращено, поэтому путешествие происходило транзитом через Беларусь.

Вместе с Борисом Ермаком в Россию летала и его жена – мать Андрея Ермака, которая является уроженкой Санкт-Петербурга. По данным "Схем", она по меньшей мере трижды посещала Россию в 2018 – 2019 годах через Минск.

Журналисты напоминают, что в мае 2019 года Андрей Ермак стал помощником новоизбранного президента Владимира Зеленского. В тот период его называли одним из главных переговорщиков Банковой на международном направлении, в частности в вопросах, связанных с Россией и США.

Имя Бориса Ермака также прозвучало во время заседания Высшего антикоррупционного суда по делу НАБУ и САП "Мидас". Следствие подозревает Андрея Ермака в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного коттеджного городка в поселке Козин Киевской области.

По версии прокуроров, Борис Ермак был доверенным лицом сына и контролировал строительство одной из резиденций в кооперативе "Династия". В материалах дела говорится, что он проводил совещания с подрядчиками, согласовывал сметы и финансовые документы как минимум до 2022 года.

Прокуроры САП во время судебного заседания зачитывали переписку, в которой фигурировал абонент "Борис Михайлович". В документах говорилось о согласовании закупки электроматериалов и обсуждении ценовых предложений для строительства резиденции.

В то же время официального подозрения Борису Ермаку правоохранители не вручали. Сам Андрей Ермак отрицает причастность к элитному строительству и заявляет, что не имеет ни одного дома.

Как Ермаки строили свой бизнес с россиянами?

История с бизнес-связями семьи Андрея Ермака с российскими партнерами стала публичной еще в 2019 году после расследования проекта "Схемы". Тогда журналисты обратили внимание на их старые корпоративные связи с гражданином России Рахамимом Эмануиловым.

По данным журналистов, Борис Ермак с 1999 года руководил компанией "Интерпромфинанс Украина". Совладельцами фирмы были Андрей Ермак и Рахамим Эмануилов. Компания существовала более двух десятилетий, а Борис Ермак оставался ее директором до 2021 года.

Также журналисты обнаружили, что Ермак-младший и Эмануилов были партнерами еще в нескольких структурах, в частности в компании "М.Е.П." и "Медийной группе европейского партнерства". Именно из-за этих бизнес-связей возникли вопросы относительно контактов нынешнего окружения президента с российским бизнесом после начала войны России против Украины.

Отдельное внимание журналисты уделили самому Рахамиму Эмануилову. По информации "Схем", в России он был связан с компанией "Интерпромторг", которая выступала учредителем российского "Интерпромбанка". Среди крупных акционеров банка называли члена Совета Федерации России Валерий Пономарев.

В ответ на критику сторона Андрея Ермака заявляла, что все эти компании были созданы еще в конце 1990-х годов, когда сотрудничество с российским бизнесом было обычной практикой для многих украинских предпринимателей. Также отмечалось, что компании фактически не вели активной хозяйственной деятельности.

Самого Рахамима Эмануилова в комментариях тогда называли не политиком или чиновником, а ученым и религиоведом. Окружение Ермака утверждало, что никакого политического или государственного сотрудничества с Россией через эти структуры не осуществлялось.