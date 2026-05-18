Об этом сообщили в hromadske.

Что известно о решении адвокатов?

По информации адвоката Игоря Фомина, уже готовится апелляционная жалоба после того, как за бывшего главу Офиса Президента полностью внесли залог.

Адвокат отметил, что защита будет оспаривать не меру пресечения, а основания для объявления подозрения.

Мы будем возражать не против самой меры пресечения, а против обоснованности подозрения, которая стала основанием для того, чтобы применить эту меру пресечения. Это наша правовая позиция,

– заявил Фомин.

Напомним, что Андрей Ермак после выхода из СИЗО заявил о своей невиновности и намерении продолжать деятельность в Украине, поддерживая военных и граждан. Бывшего главу Офиса Президента подозревают в отмывании средств преступным путем, в частности по делу о строительстве резиденций, финансирование которых осуществлялось через коррупционные схемы в "Энергоатоме".

Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак вышел из СИЗО после внесения залога в 140 миллионов гривен. Залог внесли 14 человек, среди которых семь юридических и семь физических лиц, включая компании и частных лиц с различными вкладами.

ВАКС запретил Андрею Ермаку общаться с гадалкой Вероникой "Фэншуй" Аникиевич и другими лицами. Он также должен сообщать об изменении места жительства и не покидать Киев, сдав на хранение паспорта.