Про це повідомили в hromadske.

Дивіться також Охоронці, які забирали Єрмака із СІЗО, раніше охороняли Зеленського, – "Слідство․Інфо"

Що відомо про рішення адвокатів?

За інформацією адвоката Ігоря Фоміна, вже готується апеляційна скарга після того, як за колишнього главу Офісу Президента повністю внесли заставу.

Адвокат наголосив, що захист оскаржуватиме не запобіжний захід, а підстави для оголошення підозри.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Ми будемо заперечувати не проти самого запобіжного заходу, а проти обґрунтованості підозри, яка стала підставою для того, щоб застосувати цей запобіжний захід. Це наша правова позиція,

– заявив Фомін.

Нагадаємо, що Андрій Єрмак після виходу з СІЗО заявив про свою невинуватість та намір продовжувати діяльність в Україні, підтримуючи військових і громадян. Колишнього главу Офісу Президента підозрюють у відмиванні коштів злочинним шляхом, зокрема у справі про будівництво резиденцій, фінансування яких здійснювалося через корупційні схеми в "Енергоатомі".

Інші новини про Андрія Єрмака

Андрій Єрмак вплинув на призначення Сергія Реброва головним тренером збірної України, підтримуючи його навіть під час невдач, а також мав вплив на усунення Андрія Павелка, звільняючи місце для Андрія Шевченка, та брав участь у судовому процесі Анатолія Тимощука з колишньою дружиною.

Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави в 140 мільйонів гривень. Заставу внесли 14 осіб, серед яких сім юридичних та сім фізичних осіб, включаючи компанії та приватних осіб з різними внесками.

ВАКС заборонив Андрію Єрмаку спілкуватися з ворожкою Веронікою "Феншуй" Анікієвич та іншими особами. Він також повинен повідомляти про зміну місця проживання та не покидати Київ, здавши на зберігання паспорти.