На ВВК без документов: что военнообязанный может требовать от врачей

Законодательство устанавливает обязанность предоставить документы о поставленных диагнозах, травмах и дополнительные сведения о состоянии здоровья в ходе ВВК. Если врачи принимают решение о годности без учета таких документов, его можно обжаловать.

Предъявление амбулаторной карты во время ВВК является обязательным

Норма, прописанная в приказе Министерства обороны № 402, обязывает военнообязанного предоставить амбулаторную карточку и выписки о перенесенных заболеваниях, травмах, ранениях и тому подобное. Исключение – наличие этих данных в Электронной системе здравоохранения. Об этом напомнила юрист Виктория Драпайло.

Военно-врачебные комиссии должны быть проинформированы о состоянии здоровья и имеющихся диагнозах человека. Они могут просматривать записи в ЭСОЗ. Но при их отсутствии пациент должен предоставить медикам амбулаторную карту по форме № 025/о.

В тексте приказа прямо указана обязанность предоставить эти документы, а врачи должны их изучить и учесть еще до начала осмотра и вынесения заключения.

Эта норма дает основание настаивать на том, чтобы ВВК оценивала состояние здоровья с учетом документально подтвержденной истории болезни,

– отметила Виктория Драпайло.

На практике ситуация иная. Нередко мужчины незапланированно попадают на ВВК, не имея при себе необходимых документов о состоянии здоровья. Если в системе нет никаких записей, медики и центры комплектования могут просто проигнорировать требования приказа Минобороны и сделать заключение о годности человека к службе. Хотя при других условиях – если бы врачи видели и учли данные – человек не подлежал бы мобилизации из-за имеющихся заболеваний.

Поэтому юрист уточнила, что если мужчину привезли на ВВК без документов, а в электронной системе нет необходимых сведений, то военнообязанный находится под юридической защитой. Он имеет полное право подать письменное ходатайство о возможности "выполнить свой долг", то есть иметь при себе и предоставить имеющиеся медицинские документы и обеспечить их изучение специалистами военно-врачебной комиссии.

Можно ли вообще отказаться от ВВК

Напомним, отказаться от повестки на прохождение ВВК теоретически можно, если она была выдана с нарушением норм законодательства.

Однако адвокат Юлия Данилова в комментарии 24 Канала ранее рассказывала, что в случае, когда человека на ВВК вызывают законно, отказ от осмотра грозит административной ответственностью, то есть штрафом в размере 17 000 – 25 500 гривен.

В общем, если нет необходимости в дополнительных обследованиях, то осмотр врачей длится до шести дней. Во время ВВК человек проходит ЭКГ, обследование на ВИЧ, гепатиты B и C и сифилис, а также сдает анализы крови и мочи, проходит флюорографию.