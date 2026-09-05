Суды отказывают в пересмотре медицинских диагнозов

Третий апелляционный административный суд не смог отменить приказ о призыве военнообязанного, несмотря на то, что тот жаловался на прогрессирование заболеваний и требовал направления на повторную медицинскую комиссию. Судьи пояснили, что оценка состояния здоровья не входит в полномочия суда, а истец не предоставил доказательств обращения в Центральную ВВК. Об этом говорится в материалах дела №160/26270/25.

Рассматривался спор между мужчиной и ТЦК. Мобилизованный в августе 2025 года прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе в частях обеспечения и тыловых подразделениях. На службу его отправили уже на следующий день.

Однако мужчина добавил, что врачи должны провести повторный осмотр в областном ТЦК и СП, поскольку его состояние здоровья ухудшилось, а заболевания начали прогрессировать. С таким иском он обратился в суд.

Днепропетровский окружной административный суд полностью отказал в удовлетворении иска, после чего мужчина подал апелляционную жалобу. Впрочем, Третий апелляционный административный суд оставил это решение без изменений, подтвердив правомерность действий военного командования.

Коллегия судей подчеркнула, что истец не доказал, что первоначальное заключение ВВК было неправомерным, и не предоставил подтверждений обращения в Центральную военно-врачебную комиссию, которая единственная уполномочена пересматривать такие постановления.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Кроме того, в деле не было установлено оснований для освобождения от призыва, предусмотренных статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Суд также опирался на устоявшуюся практику, согласно которой суды не являются специализированными медицинскими учреждениями и не могут давать собственную оценку диагнозам или состоянию здоровья граждан. Они вправе проверять лишь соблюдение процедуры принятия решений медицинскими комиссиями, а не само медицинское заключение.

Как можно обжаловать заключение ВВК

Поэтому обжалование происходит путем обращения в медицинскую службу воинской части с рапортом о направлении на повторное обследование. К нему можно приложить выписки об обследованиях и другие медицинские документы. Если командование отказывает, то тогда уже возможно обжалование через суд.

Напомним, врач ВВК рассказывал, что заключения комиссии принимаются в соответствии с требованиями Приказа Министерства обороны № 402, где четко прописаны все критерии годности в зависимости от степени функциональных нарушений организма.

Для пересмотра постановления военно-врачебной комиссии граждане должны обращаться в вышестоящие медицинские комиссии или в Центральную ВВК.