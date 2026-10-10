Резерв+ отображает неверный статус: какие данные можно исправить самостоятельно
В приложении Резерв+ могут отображаться неверные или устаревшие данные о военнообязанном. Часть информации можно изменить непосредственно в приложении, а для исправления статуса или других сведений придется обращаться в ТЦК и СП.
Что можно изменить в Резерв+
По данным Минобороны, самостоятельно через приложение можно обновить три вида информации:
- номер телефона;
- электронную почту;
- текущий адрес проживания.
Остальные сведения Резерв+ получает из реестра "Оберег". Их вносят сотрудники ТЦК и СП или они поступают из других государственных реестров.
Поэтому, если в приложении неправильно указан статус военнообязанного, данные о воинском учете, годности к службе или другая информация, которую невозможно изменить самостоятельно, необходимо обратиться в ТЦК и СП.
Какие документы могут понадобиться
Для внесения изменений необходимо иметь документы, подтверждающие актуальные сведения. В зависимости от ситуации это могут быть:
- паспорт;
- РНОКПП;
- военно-учетный документ;
- актуальные медицинские документы, если изменилось состояние здоровья;
- справка об обучении для студентов.
При этом справка для студентов должна оформляться учебным заведением на основании данных ЕДЕБО. Именно актуальная информация в этом реестре, в частности, необходима для подтверждения права на отсрочку.
К слову, самостоятельно исправить данные в Резерв+ можно за несколько кликов: перейдите в меню "исправить данные онлайн", а затем, после подачи запроса, информацию проверят и впоследствии данные должны обновиться. Но если ошибка связана с данными, которые должен изменить орган ведения реестра, то стоит обратиться в ТЦК и СП.