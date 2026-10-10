Резерв+ отображает неверный статус: какие данные можно исправить самостоятельно

В приложении Резерв+ могут отображаться неверные или устаревшие данные о военнообязанном. Часть информации можно изменить непосредственно в приложении, а для исправления статуса или других сведений придется обращаться в ТЦК и СП.

Что можно изменить в Резерв+

По данным Минобороны, самостоятельно через приложение можно обновить три вида информации:

номер телефона;

электронную почту;

текущий адрес проживания.

Остальные сведения Резерв+ получает из реестра "Оберег". Их вносят сотрудники ТЦК и СП или они поступают из других государственных реестров.

Поэтому, если в приложении неправильно указан статус военнообязанного, данные о воинском учете, годности к службе или другая информация, которую невозможно изменить самостоятельно, необходимо обратиться в ТЦК и СП.

Какие документы могут понадобиться

Для внесения изменений необходимо иметь документы, подтверждающие актуальные сведения. В зависимости от ситуации это могут быть:

паспорт;

РНОКПП;

военно-учетный документ;

актуальные медицинские документы, если изменилось состояние здоровья;

справка об обучении для студентов.

При этом справка для студентов должна оформляться учебным заведением на основании данных ЕДЕБО. Именно актуальная информация в этом реестре, в частности, необходима для подтверждения права на отсрочку.

К слову, самостоятельно исправить данные в Резерв+ можно за несколько кликов: перейдите в меню "исправить данные онлайн", а затем, после подачи запроса, информацию проверят и впоследствии данные должны обновиться. Но если ошибка связана с данными, которые должен изменить орган ведения реестра, то стоит обратиться в ТЦК и СП.