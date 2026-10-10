Що можна змінити в Резерв+

За даними Міноборони, самостійно через застосунок можна оновити три види інформації:

номер телефону;

електронну пошту;

поточну адресу проживання.

Інші відомості Резерв+ отримує з реєстру "Оберіг". Їх вносять працівники ТЦК та СП або вони надходять з інших державних реєстрів.

Тому якщо в застосунку неправильно вказаний статус військовозобов’язаного, дані про військовий облік, придатність до служби чи інша інформація, яку неможливо змінити самостійно, потрібно звернутися до ТЦК та СП.

Які документи можуть знадобитися

Для внесення змін потрібно мати документи, які підтверджують актуальні відомості. Залежно від ситуації це можуть бути:

паспорт;

РНОКПП;

військово-обліковий документ;

актуальні медичні документи, якщо змінився стан здоров’я;

довідка про навчання для студентів.

При цьому довідка для студентів має формуватися закладом освіти на підставі даних ЄДЕБО. Саме актуальна інформація в цьому реєстрі, зокрема, потрібна для підтвердження права на відстрочку.

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До слова, самостійно виправити дані у Резерв+ можна за кілька кліків: облати у меню "виправити дані онлайн", а далі, після подання запиту інформацію перевірять і згодом дані мають оновитись. Але якщо помилка повʼязана за даними, які має змінити орган ведення реєстру, то варто звернутись до ТЦК та СП.