Исполнительное производство приостановлено: как "заморозка" процесса сказывается на долгах

Министерство юстиции разъяснило механизм приостановки исполнительных действий, который позволяет временно приостановить процесс принудительного взыскания долга. Такая процедура приостанавливает активные действия исполнителей, однако все наложенные аресты на имущество и счета должника остаются в силе.

Когда принудительное исполнение приостанавливается

Украинское законодательство предусматривает специальный механизм, позволяющий временно приостановить принудительное исполнение судебного решения. Когда исполнитель принимает такое решение, никакие меры в отношении должника не могут быть предприняты. Об основных условиях, при которых это возможно, рассказали в Министерстве юстиции Украины.

Эксперты пояснили, что во время этого перерыва деньги с банковских счетов не списываются, имущество не изымается, а недвижимость или автомобили не выставляются на продажу.

В то же время такая процессуальная пауза не означает списания или аннулирования задолженности. Само исполнительное производство остается открытым, а все ранее наложенные аресты на средства и имущество продолжают действовать.

Основания для приостановления исполнительных действий определены, в частности, статьей 34 Закона Украины "Об исполнительном производстве". Они касаются различных обстоятельств, при которых принудительное исполнение временно не может продолжаться. Например, это может быть замена стороны исполнительного производства ее правопреемником или случаи, связанные с процедурой банкротства,

– говорится в сообщении.

Приостановить исполнительное производство также можно в случае возобновления срока подачи апелляционной жалобы на решение или ее принятия к рассмотрению. Добиться этого можно через суд.

Поскольку исполнитель не всегда узнает о таких изменениях автоматически, сторонам дела важно самостоятельно информировать его. Для этого необходимо своевременно подать соответствующее заявление и предоставить документы, подтверждающие наличие оснований для приостановки.

Принудительные меры остаются приостановленными лишь до устранения обстоятельств, ставших причиной задержки. Как только эти обстоятельства исчезают, государственный или частный исполнитель возобновляет взыскание долга в обычном порядке.

Напомним, государственный или частный исполнитель может взыскивать долги в принудительном порядке. То есть в его полномочиях – наложение ареста на счета и имущество, взыскание средств, а в отдельных случаях – даже инициирование ограничения права на выезд за границу.

За долги по неуплате алиментов сроком более четырех месяцев могут применяться дополнительные ограничения, в частности в отношении управления автомобилем, пользования оружием и охоты.

Утвержденные Верховной Радой правила предусматривают цифровизацию исполнительного производства; изменения автоматизируют обмен данными между исполнителями, банками и государственными реестрами, а также упростят поиск имущества должников. После погашения долга система должна автоматически сообщать о его уплате и исключать человека из Реестра должников.