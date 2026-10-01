Коли примусове виконання ставлять на паузу

Українське законодавство передбачає спеціальний механізм, який дозволяє тимчасово поставити примусове виконання судового рішення на паузу. Коли виконавець ухвалює таке рішення, будь-які заходи щодо боржника не можна вчиняти. Про основні умови, коли це можливо, розповіли в Міністерстві юстиції України.

Експерти пояснили, що під час цієї перерви гроші з банківських рахунків не списуються, майно не вилучається, а нерухомість чи автомобілі не виставляються на продаж.

Водночас така процесуальна пауза не означає списання чи анулювання заборгованості. Саме виконавче провадження залишається відкритим, а всі раніше накладені арешти на кошти та майно продовжують діяти.

Підстави для зупинення вчинення виконавчих дій визначені, зокрема, статтею 34 Закону України "Про виконавче провадження". Вони стосуються різних обставин, за яких примусове виконання тимчасово не може продовжуватися. Наприклад, це може бути заміна сторони виконавчого провадження її правонаступником або випадки, пов’язані з процедурою банкрутства,

– йдеться в повідомленні.

Призупинити виконавче провадження теж можуть у разі поновлення строку подання апеляційної скарги на рішення, або її прийняття до розгляду. Домогтися цього можна через суд.

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Оскільки виконавець не завжди дізнається про такі зміни автоматично, сторонам справи важливо самостійно інформувати його. Для цього потрібно вчасно подати відповідну заяву та надати документи, що підтверджують наявність підстав для паузи.

Примусові дії залишаються зупиненими лише до усунення обставин, які стали причиною для затримки. Як тільки ці обставини зникають, державний або приватний виконавець відновлює стягнення боргу у звичайному порядку.

Нагадаємо, державний або приватний виконавець може стягувати борги примусово. Тобто в його повноваженнях є накладання арешту на рахунки та майно, стягування коштів, а в окремих випадках – навіть ініціювання обмеження права на виїзд за кордон.

За борги через несплату аліментів понад чотири місяці можуть застосовуватися додаткові обмеження, зокрема щодо керування авто, користування зброєю та полювання.

Затверджені Верховною Радою правила передбачають цифровізацію виконавчого провадження, зміни автоматизують обмін даними між виконавцями, банками та державними реєстрами, а також спростять пошук майна боржників. Після погашення боргу система має автоматично повідомляти про його сплату, виключати людину з Реєстру боржників.