Заоблачные цены на продукты: куда украинцы могут пожаловаться на продавцов

Когда цены на продукты искусственно завышаются, граждане имеют право обращаться в государственные органы, контролирующие соблюдение законодательства о ценообразовании и защите прав потребителей. Соответствующие обращения принимаются в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, а также в других органах.

Куда гражданам обращаться с жалобами в случае завышенных цен

Госпродпотребслужба, то есть ее центральный аппарат или территориальные управления в областях, принимают жалобы в режиме онлайн. Но существуют и другие органы, куда можно обратиться по поводу завышенных цен на продукты. В комментарии 24 Канала это объяснила руководитель ЮК "Prima Leader Group", адвокат Дина Дрижакова.

По словам эксперта, электронное обращение подается через официальный сайт или по электронной почте info@dpss.gov.ua. Также граждане могут воспользоваться официальными горячими линиями или чат-ботами ведомства, например, в Telegram.

Проблему с завышенными ценами в продуктовых магазинах также могут решать городские советы, поселковые или сельские советы. Дина Дрижакова рассказала, что жаловаться можно и должностным лицам, ведь они уполномочены осуществлять контроль за соблюдением цен на товары, в отношении которых введено государственное регулирование.

В некоторых случаях жалобу можно подать в Государственную налоговую службу.

Дина Дрижакова Руководитель ЮК "Prima Leader Group" ГПСУ может помочь, если магазин не выдает чек, занижает реальную стоимость в документах или допускает нарушения в финансовой отчетности. В жалобе обязательно нужно указать название и точный адрес торгового заведения (супермаркета, магазина), приложить доказательства – фискальный чек и фотографию ценника на полке или другие документы, подтверждающие правонарушение.

Адвокат добавила, что без чека доказать факт приобретения товара у конкретного субъекта сложно.

Государственное регулирование цен не позволяет свободно формировать цены на продукты

Рыночная экономика, по словам Дины Дрижаковой, позволяет формировать цены на большинство продуктов. На это влияют спрос, предложение, логистика и сезонность.

Но есть перечень товаров, которые нельзя продавать значительно дороже, чем по временно установленной государством цене. Речь идет о социально значимых продуктах питания.

Перечень таких товаров утвержден постановлениями Кабинета Министров Украины, в частности, постановлением № 341 и изменениями к нему на период военного положения. На социально значимые продукты распространяется ограничение торговой наценки, как правило, не выше 10%,

– уточнила эксперт.

В списке присутствуют:

хлеб ржано-пшеничный и батон;

пшеничная мука (высшего и первого сорта);

гречневая крупа и пшено;

сахар-песок;

макаронные изделия отечественного производства (изготовленные из пшеницы);

пастеризованное молоко жирностью до 2,5% (в пленке);

хлебобулочные изделия;

сливочное масло, жирностью до 72,5%;

куриные яйца (категории С1);

мясо птицы (тушки цыплят-бройлеров);

подсолнечное масло (рафинированное);

питьевая вода.

Важно, что перечень может быть скорректирован правительством в зависимости от экономической ситуации. Адвокат добавляет, что на другие категории товаров – например, деликатесы, алкоголь, импортные сыры, несезонные или тепличные овощи и т. п. – государственное регулирование не распространяется, и магазины самостоятельно устанавливают наценку.

Напомним, недавно из-за российских ударов по бизнесу и логистике некоторые торговые сети ввели ограничения на покупку отдельных продуктов. Ограниченно продавались важные продукты – сахар, масло, крупы, мука, макароны, соль, консервы и яйца. В частности, "Ашан" разрешал покупать до 6 штук или 6 килограммов определенного товара, а также до 6 десятков яиц. В "АТБ" действовали такие же лимиты на ряд бакалейных товаров.

В то же время министр аграрной политики Тарас Высоцкий не предвидит дефицита базовых продуктов в Украине, а потому голод стране не грозит.

Для поддержки бизнеса, теряющего продукцию из-за атак, в проекте госбюджета на 2027 год предусмотрено 57 млрд гривен. Средства планируется направить на компенсации и страхование рисков, связанных с уничтожением товаров.