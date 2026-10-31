Таможня запустила новый сервис для водителей с иностранными номерами: что можно проверить

Государственная таможенная служба сделала полезный шаг в направлении цифровизации услуг для водителей. Теперь владелец автомобиля с иностранной регистрацией может самостоятельно отслеживать свою ситуацию – и не нуждается в обращении в таможню и ручном подсчете дней пребывания. Сервис доступен в личном кабинете на портале "Единое окно для международной торговли".

Как проверить срок временного ввоза или транзита автомобиля с иностранной регистрацией

Условия временного ввоза или транзита автомобиля с иностранной регистрацией по территории Украины зависят от того, является ли человек резидентом страны. Государственная таможенная служба поясняет, что законом разрешено 60 дней пребывания в Украине автомобиля с иностранной регистрацией доз

Граждане-резиденты могут временно ввозить отдельные категории автомобилей на срок до одного года, но при условии письменного декларирования, обязательства об обратном вывозе и уплаты таможенных платежей.

В случае нарушения обязательства о транзитном проезде через таможенную территорию Украины транспортных средств личного пользования, за исключением случаев, когда такое нарушение произошло в результате аварии или действия обстоятельств непреодолимой силы, что подтверждается соответствующими документами, внесенный денежный залог используется в порядке, определенном статьей 309 Таможенного кодекса,

– сообщили в службе.

Важно, что временно ввезенным автомобилем могут пользоваться только те граждане, которые непосредственно ввезли его в Украину, и только для личных нужд. Передавать такой автомобиль другим лицам или использовать его для предпринимательской деятельности запрещено. Автомобиль необходимо вывезти до истечения разрешенного срока или оформить для свободного обращения с уплатой надлежащих таможенных платежей.

За нарушение таможенных правил предусмотрены штрафы. Поэтому управляющий партнер адвокатского объединения "ВИННЕР ПАРТНЕРС" Сергей Литвиненко в комментарии 24 Каналу рассказал, что водителю следует проверять оставшееся количество дней перед каждой поездкой в Украину, а не после въезда. Маршрут следует планировать с запасом хотя бы в несколько дней.

Найти информацию о сроке пребывания автомобиля с иностранной регистрацией можно в личном кабинете на портале "Единое окно для международной торговли".

Сергей Литвиненко Управляющий партнер АО "ВИННЕР ПАРТНЕРС" Для поиска необходимы серия и номер загранпаспорта, а также регистрационный номер временно ввозимого автомобиля. Система показывает историю ввозов и вывозов за текущий календарный год, использованные дни и остаток из 60 дней, которые закон разрешает для временного ввоза.

По словам эксперта, практическая ценность такого сервиса заключается в том, что ошибка в подсчете обходится дорого. Превышение срока может повлечь за собой таможенные санкции, а автомобиль придется растаможивать или вывозить. Раньше человек рисковал из-за элементарной ошибки в датах, особенно когда въездов и выездов было несколько.

Адвокат советует:

считать дни самостоятельно и сравнивать с данными сервиса. Если есть расхождение, то нужно сделать скриншот и обратиться в таможню в письменной форме, пока срок не истек;

хранить документы о ввозе и вывозе, а также билеты или отметки на границе для подтверждения дат;

не откладывать выезд на последний день, так как задержка на границе из-за очереди или тревоги может привести к превышению срока.

Помните, что сервис показывает только текущий календарный год. Данные прошлых лет нужно проверять отдельно. Если обстоятельства меняются и осталось мало дней, заранее выясните, стоит ли вывозить автомобиль или растаможивать его, а не ждать истечения срока,

– отметил Сергей Литвиненко.

Напомним, в Украине действуют специальные законы, регулирующие процедуру растаможивание гуманитарной помощи для ВСУ. При этих условиях волонтер, ввозящий транспорт в Украину, обязан оформить декларацию, подтвердить необходимость и передачу автомобиля конечному приобретателю.

Для такой растаможки необходимо иметь письмо-запрос от воинской части, документы на автомобиль, уникальный код гуманитарной помощи, а также подтверждение безвозмездности передачи для нужд обороны.