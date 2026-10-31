Митниця запустила новий сервіс для водіїв на іноземних номерах: що можна перевірити

Як перевірити строк тимчасового ввезення чи транзиту авто на іноземній реєстрації

Умови тимчасового ввезення чи транзиту авто на іноземній реєстрації територією України залежать від того, чи є людина резидентом країни. Держмитслужба пояснює, що законом дозволено 60 днів перебування в Україні авто на іноземній реєстрації доз

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Громадяни-резиденти можуть тимчасово ввезти окремі категорії автомобілів на строк до одного року, але за умови письмового декларування, зобов'язання про зворотне вивезення та сплати митних платежів.

У разі порушення зобов'язання про прохідний транзит через митну територію України транспортних засобів особистого користування, за винятком випадків, коли таке порушення сталося внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, що підтверджується відповідними документами, внесена грошова застава використовується в порядку, визначеному статтею 309 Митного кодексу– повідомили у службі.

Важливо, що тимчасово ввезеним автомобілем можуть користуватися лише ті громадяни, які безпосередньо ввезли його в Україну, і лише для особистих потреб. Передавати таку машину іншим людям або використовувати її для підприємницької діяльності заборонено. Автомобіль потрібно вивезти до завершення дозволеного строку або оформити для вільного обігу зі сплатою належних митних платежів.

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За порушення митних правил передбачені штрафи. Тому керівний партнер адвокатського об'єднання "ВІННЕР ПАРТНЕРС" Сергій Литвиненко в коментарі 24 Каналу розповів, що водієві варто перевіряти залишок днів перед кожною поїздкою до України, а не після в'їзду. Маршрут варто планувати із запасом хоча б у кілька днів.

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Знайти інформацію про дні перебування авто на іноземній реєстрації можна в особистому кабінеті на порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".

Сергій Литвиненко Керівний партнер АО "ВІННЕР ПАРТНЕРС" Для пошуку потрібні серія й номер закордонного паспорта та реєстраційний номер авто, яке тимчасово ввозилося. Система показує історію ввезень і вивезень за поточний календарний рік, використані дні та залишок із 60 днів, які закон дозволяє для тимчасового ввезення.

За словами експерта, практична цінність такого сервісу полягає в тому, що помилка в підрахунку коштує дорого. Перевищення строку може означати митні санкції, а авто доведеться розмитнювати або вивозити. Раніше людина ризикувала через елементарну помилку в датах, особливо коли в’їздів і виїздів було кілька.

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Адвокат радить:

рахувати дні самостійно й порівнювати з даними сервісу. Якщо є розбіжність, то людині треба зробити скриншот і звернутися до митниці письмово, поки строк не вийшов;

зберігати документи про ввезення й вивезення, а також квитки чи відмітки на кордоні для підтвердження дат;

Не відкладати виїзд на останній день, бо затримка на кордоні через чергу чи тривогу може перетворитися на перевищення строку.

Пам'ятайте, що сервіс показує лише поточний календарний рік. Дані минулих років потрібно перевіряти окремо. Якщо обставини змінюються й залишилось мало днів, заздалегідь з’ясуйте, чи варто вивозити авто, чи розмитнювати його, а не чекати завершення строку– зазначив Сергій Литвиненко.

Нагадаємо, спеціальні закони в Україні діють для процедури розмитнення гуманітарної допомоги для ЗСУ. За цих умов волонтер, який завозить транспорт в Україну зобов'язаний оформити декларацію, підтвердити потребу та передачу автомобіля кінцевому набувачу.

Для такого розмитнення необхідно мати лист-запит від військової частини, документи на автомобіль, унікальний код гуманітарної допомоги, а також підтвердження безоплатності передачі для потреб оборони.