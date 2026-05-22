Главное иметь документы: актуальные правила растаможки гуманитарной помощи для ВСУ

В Украине действует специальный правовой механизм, регулирующий условия растаможки для ВСУ. Этот процесс нельзя отождествлять с обычной растаможкой транспортного средства для гражданского пользования, ведь такие авто ввозятся для обеспечения потребностей обороны государства.

Что такое растаможка на ВСУ?

Если автомобиль ввозят из-за границы как гуманитарную помощь с последующей передачей воинской части, военнослужащему или другому определенному конечному приобретателю, то это позволяет провести растаможку по отдельным установленным правилам. Во время такой процедуры доказывается целевое назначение авто или иного товара, бесплатность передачи, надлежащее декларирование и определяются условия дальнейшего учета. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала юрист компании Main Business Partner Божена Настасяк.

Как пояснила эксперт, в 2026 году растаможка товаров для ВСУ регулируется Законом Украины "О гуманитарной помощи", Таможенным и Налоговым кодексами Украины, постановлением Кабинета Министров Украины №953 и Постановлением Кабинета Министров Украины №1235.

Процедура растаможки автомобилей для ВСУ начинается с правильного определения правовой модели ввоза.

Божена Настасяк Юрист компании Main Business Partner Если автомобиль ввозится именно для нужд обороны, он должен оформляться не как транспортное средство для личного пользования или дальнейшей продажи, а как имущество, имеющее гуманитарное назначение ... Именно целевой и безвозмездный характер такой помощи является определяющим для правомерного ввоза автомобиля для нужд ВСУ.

Получение подтверждения необходимости

Процедура растаможки для ВСУ предусматривает, что еще до приобретения авто нужно иметь письмо-запрос от воинской части, подразделения или другого уполномоченного приобретателя о необходимости в конкретном авто для выполнения задач подразделения или военного. Запрос должен содержать полное название и номер воинской части, подтверждение потребности в автомобиле и подтверждение готовности принять его на баланс или в служебное использование.

Определение получателя гуманитарной помощи

Получателем может быть субъект, который имеет право получать гуманитарную помощь в соответствии с законодательством.

На практике это могут быть, в частности, благотворительные организации/фонды, общественные объединения, военные части, органы государственной власти, органы местного самоуправления или другие надлежащие субъекты. Важно разграничивать лицо, которое физически перегоняет автомобиль через границу, и получателя гуманитарной помощи,

– уточнила эксперт.

Важно понимать, что водитель, который завозит авто, может быть волонтером или представителем по доверенности. Но в документах на авто должны подтверждать законного получателя и конечного приобретателя.

Как проходит растаможка для ВСУ?

Формирование декларации гуманитарной помощи

Растаможка гуманитарной помощи ВСУ включает оформление декларации, инвентаризационной описи и отчета. В декларации описывается перечень товаров, признаются гуманитарной помощью, и уникальный код гуманитарной помощи.

Пересечение таможенной границы

Лицо, которая перемещает автомобиль, должна иметь документы для растаможки. Главное – иметь декларацию гуманитарной помощи или ее данные, уникальный код, документы на автомобиль, а также подтверждение его целевого назначения для нужд ВСУ.

Таким подтверждением может быть письмо-запрос от воинской части или трехсторонний договор между благотворительной организацией, предоставителем гуманитарной помощи и воинской частью. Если автомобиль перемещает не сам получатель гуманитарной помощи, водитель должен иметь документ, подтверждающий его полномочия,

– говорит Божена Настасяк.

Передача и учет

Важно, что авто, которое ввезли как гуманитарную помощь должно передаться непосредственно приобретателю. Далее оформляется акт приема-передачи. Получатель должен хранить документы, подтверждающие ввоз, передачу и использование автомобиля по назначению.

Постановление КМУ №953 предусматривает учет гуманитарной помощи и отчетность по ее распределению и использованию. Если владельцем транспортного средства является военнослужащий, то применяются также положения постановления КМУ №1235. Речь идет о том, что сведения о транспортных средствах, признаны гуманитарной помощью и учтены за военнослужащими, вносятся в Единый государственный реестр транспортных средств. Приобретатель после завершения регистрационных действий сообщает воинскую часть о том, что ему передано транспортное средство, которое учитывается за ним на временном государственном учете.

Какие документы нужны для растаможки авто для ВСУ?

Как рассказала юрист, регламент растаможки для ВСУ предусматривает базовый пакет документов:

декларацию о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью;

уникальный код гуманитарной помощи, сформированный в системе;

регистрационный документ на транспортное средство, в частности технический паспорт или другой аналогичный документ;

документ, подтверждающий приобретение или передачу автомобиля за рубежом;

документы получателя гуманитарной помощи;

письмо, запрос или другое подтверждение потребности от воинской части, подразделения или военнослужащего;

документы, подтверждающие безвозмездный характер передачи автомобиля для нужд обороны.

Особое внимание следует уделять заполнению декларации гуманитарной помощи. Сведения о транспортном средстве должны соответствовать данным автоматизированной системы и фактическим характеристикам автомобиля, перемещаемого через таможенную границу. Ошибки в VIN-коде, данных получателя или описании транспортного средства могут усложнить дальнейшую постановку автомобиля на учет,

– отметила Божена Настасяк.

Для автомобилей, которые ввозятся как помощь, действуют не такие таможенные тарифы, как для гражданского импорта. Эксперт отмечает, что растаможка считается по сумме ввозной пошлины, НДС и акцизного налога.

Гуманитарная помощь, соответствии с законодательством, перевозится через границу без уплаты ввозной пошлины, налогообложения операций по ввозу на таможенную территорию Украины. Акцизный налог взамен определяется специальным порядком пропуска и учета гуманитарной помощи. Именно поэтому важно, чтобы было документальное подтверждение того, что авто действительно ввозится как гуманитарная помощь.

Главная разница растаможки для ВСУ и для гражданских заключается в правовых нормах

Юрист разделяет гражданскую растаможку и ввоз автомобиля для ВСУ. Требования к растаможке учитывают, что гражданский гражданин может продавать, передавать сторонним лицам товар, а это создает таможенные, налоговые и другие юридические риски

Поэтому некорректно говорить о "растаможке авто для военного без налогов". Правильнее говорить о ввозе транспортного средства как гуманитарной помощи для нужд ВСУ или другого военного формирования,

– отметила эксперт.

Важно! Если подтверждается, что гуманитарная помощь используется не по целевому назначению, то его временный государственный учет отменяется, а соответствующая информация передается органам, которые осуществляют контроль.

Можно ли растаможивать снаряжение для ВСУ?

Как отмечает Божена Настасяк, для нужд ВСУ могут ввозиться не только автомобили, но и снаряжение, амуниция, средства индивидуальной защиты, оптика, средства связи, электроника, составляющие, инструменты, оборудование, товары военного или двойного использования.

При растаможке товаров для ВСУ применяется тот же общий подход, как и в процедуре ввоза авто. Другой моделью является ввоз или поставки товаров оборонного назначения в рамках специальных норм налогового законодательства и оборонных закупок. Тогда ключевым становится код товара согласно Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности.

Налоговый кодекс предусматривает специальные правила освобождения от НДС для отдельных операций по ввозу и поставке товаров оборонного назначения.

Для отдельных категорий товаров оборонного назначения законодательство устанавливает параллельный льготный режим: освобождение от НДС – по Налоговому кодексу Украины, а освобождение от ввозной пошлины – по Таможенному кодексу Украины. Однако такая льгота не применяется автоматически к любому снаряжению,

– уточнила юрист.

По ее словам, особенно осторожно нужно подходить к товарам двойного использования. Оптика, средства связи, радиоэлектроника, дроны, составляющие, тепловизионное или другое техническое оборудование могут иметь как гражданское, так и военное назначение. В таких случаях нужно проверять не только таможенные и налоговые льготы, но и вопросы государственного экспортного контроля, разрешительных документов, сертификата конечного потребителя и правильности классификации товара.

То есть специальный правовой режим для растаможки на нужды армии работает только при наличии надлежащего правового основания, правильно оформленной декларации, подтвержденного получателя, определенного конечного приобретателя и документального подтверждения передачи автомобиля для нужд обороны. Такой же подход применяется и к снаряжению.

Появились законопроекты о "нулевой растаможке" авто

В Украине хотят вернуть так называемую "нулевую растаможку" автомобилей, но только для отдельных категорий военнослужащих. Речь идет о предложениях законопроектов №15194 и №15195, которые позволят ввозить транспорт без уплаты ввозной пошлины, НДС и акциза.

Воспользоваться льготой смогут мобилизованные после 24 февраля 2022 года украинцы, контрактники, которые проходят службу на момент импорта авто. Новые правила должны заменить нынешнюю систему, когда большинство машин для фронта завозят как гуманитарную помощь.

Авторы законопроекта говорят, что такая модель создает юридические риски и не покрывает потребностей армии, которая ежемесячно нуждается в тысячах автомобилей.