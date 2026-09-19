Отсрочка не решила проблему с ТЦК: как удалить красную отметку в Резерв+

Бывают случаи, когда человек может оформить отсрочку, но при этом по-прежнему числится в так называемом "розыске ТЦК". То есть центры комплектования обращаются в полицию с просьбой доставить военнообязанного. Это разные юридические процедуры, не зависящие друг от друга.

Почему, несмотря на отсрочку, военнообязанный до сих пор находится "в розыске"

К юристам обратился мужчина, которого без его ведома снова поставили на учет. Позже ТЦК обратился в полицию с просьбой о розыске военнообязанного. Со временем мужчина смог оформить отсрочку по уходу за матерью, имеющей инвалидность. Однако после ее получения он обнаружил неприятную новость: так называемый "розыск" никуда не исчез. Специалисты портала "Юристы.UA" отметили, что этот статус в системе требует отдельного урегулирования.

Проблема заключается в том, что оформление отсрочки или другие изменения в учетных данных не отменяют факт совершения правонарушения в сфере мобилизационного законодательства, поэтому избежать наложения штрафа в большинстве случаев невозможно.

Юрист Сергей Богун отметил, что в таком случае человек может предпринять определенные шаги, чтобы центр комплектования отменил обращение в полицию. В первую очередь следует подать заявление на имя руководителя своего ТЦК, указав факт нахождения на учете и факт получения отсрочки. Обязательно нужно приложить копию документа об освобождении от мобилизации. При этом в просительной части необходимо потребовать отзыва обращения в Нацполицию и внесения обновленной информации в реестр "Оберег".

Документ следует подавать через канцелярию ТЦК с получением отметки на своем экземпляре или отправлять по почте заказным письмом с описью вложения. Параллельно необходимо урегулировать вопрос о якобы неявке по прежней повестке. Обращение в полицию формируется для составления протокола об административном правонарушении по статьям 210 или 210-1 КоАП,

– отметил Сергей Богун.

Кроме того, юрист говорит: в случае ненадлежащего вручения повестки (не под личную подпись или не заказным письмом) можно отправить сообщение в центр комплектования. Уже после закрытия дела об административном правонарушении или урегулирования вопроса о штрафе ТЦК красная отметка в Резерв+ должна исчезнуть.

Какие данные важно указывать в заявлении

Адвокат Вячеслав Кирда уточнил, что что следует указывать в заявлении в ТЦК. Основными данными являются дата, время и способ вручения повестки, по которой заявитель якобы не явился. Дополнительно подается ее копия и доказательства надлежащего вручения. Среди прочего, указывается точная дата выявления правонарушения, его квалификация, номер и текущее состояние административного производства.

Эксперт советует не начинать производство, а если оно уже начато, то закрыть его можно по истечении срока наложения административного взыскания. Согласно действующему законодательству, этот срок составляет три месяца со дня выявленного нарушения.

Поможет ли уплата штрафа

Юрист Владислав Дерий отметил, что даже если человек соглашается добровольно уплатить штраф, статус "в розыске" с него автоматически не снимается.

Этот статус в приложении подтягивается из базы "Оберег", а фактический розыск осуществляет Нацполиция на основании письменного обращения ТЦК. Чтобы статус исчез, ТЦК должна вручную направить в полицию уведомление об отзыве запроса о вашем административном задержании,

– уточнил Дерій.

По его словам, статус "в розыске" может исчезнуть либо сразу после уплаты штрафа и подачи заявки, либо через несколько недель.

При этом юрист отметил, что военнообязанному не стоит рассчитывать, что штраф больше не пришлют. При необходимости человек все равно должен явиться в ТЦК, пройти ВВК и оформить документы. Сразу после оплаты ТЦК может выписать новую повестку.

Напомним, повестку может получить любой из военнообязанных, даже те, кто имеет отсрочку или бронирование.

Граждане должны помнить, что уведомление о штрафе в Резерв+ – это лишь начало процедуры, поэтому человек сам вправе решать, хочет ли он платить именно через приложение.