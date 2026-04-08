"Офис призыва": в Украине планируют масштабную реформу ТЦК

В Украине возможно реформирование ТЦК. Но речь идет не только об изменении работы, но даже новое название.

Как могут называть ТЦК по-новому?

Не просто территориальный центр комплектования, но целый "Офис комплектования" может появиться в Украине. Это учреждение будет выполнять те же обязанности по оповещению и призыву граждан. Об этом рассказал секретарь парламентского комитета по нацбезопасности и народный депутат Роман Костенко в эфире LIGAnet.

Как отметил нардеп, "новые" ТЦК будут иметь разделенные функции – социальную и работу с призывом. Эти структуры, по его словам, должны работать в разных зданиях и даже отличаться по названиям.

Будет слово "офис", как есть словосочетание "Офис президента", "Офис генерального прокурора", так и здесь будет,

– отметил Костенко.

То есть в Украине может появиться или "офис призыва", или "офис комплектования".

Роман Костенко не заверил, изменит ли название что-то глобально в работе нынешних служащих ТЦК, отметив, что "пусть об этом подумают люди".

Спасет ли реформирование ТЦК ситуацию?

Просто смена названия – это не выход, если в целом не изменится подход к работе. Так считает юрист Олег Паньчак. В комментарии 24 Канала эксперт отметил, что люди ожидают не "косметической реформы", а законности, прозрачности и понятных правил. И если даже государство создаст "офис комплектования", то в нем должны работать прежде всего профессиональные люди, которые понимают, что такое служба, что такое война, и что такое человеческое достоинство. По мнению Паньчака, на должности следовало бы брать военнослужащих с боевым опытом, ветеранов (в том числе раненых, лиц с инвалидностью), которые знают реалии армии не из кабинета.

Олег Паньчак Юрист Самое важное – чтобы прекратились ситуации, когда мобилизационные мероприятия ассоциируются в обществе с давлением, хаосом и "охотой" на людей на улицах. Все процедуры должны быть четко урегулированы законом и реально выполняться на практике, а не оставаться лишь формально прописанными на бумаге. Только тогда такая реформа будет иметь смысл и сможет изменить отношение общества.

