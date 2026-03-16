Суд не понадобится: правительство хочет упростить решение ссор потребителей с бизнесом

В Украине внедрят систему внесудебного разрешения потребительских споров. Благодаря этому любой конфликт между потребителем и бизнесом можно будет решить без обращения в суд.

Как законодатели решили вопрос потребительских конфликтов?

В Украине разработали пакет законопроектов, для внедрения системы внесудебного разрешения потребительских споров. Таким образом государство проводит реформу защиты прав потребителей и имплементирует таким образом Директиву ЕС. Об этом пишет Кабинет Министров Украины.

Так споры и жалобы потребителей будут решаться по альтернативному механизму урегулирования. Этим будут заниматься юридические лица, ассоциации бизнеса и общественные объединения потребителей.

Согласно новым правилам, потребитель сможет подать жалобу в орган внесудебного разрешения потребительских споров, где помощь будут оказывать независимые эксперты. они смогут давать решение или рекомендации по решению конфликта.

Однако право сторон обратиться в суд будет сохраняться на случай, если решение не удовлетворит их.

Один из законопроектов предусматривает, что предприятия обязаны предоставлять клиентам информацию о возможности внесудебного решения конфликта.

Координировать работу этих органов будет Госпродпотребслужба. Этот орган сейчас также работает над оптимизацией государственной политики в сфере защиты прав потребителей в Украине в условиях военного времени.

Новая система позволит потребителям быстрее и дешевле решать споры, в частности, трансграничные. В свою очередь бизнес получает возможность удовлетворить жалобу потребителя или высказать возражения без вмешательства государственных органов контроля и без рассмотрения жалобы в судебном порядке, что приведет к экономии временных и финансовых затрат и сохранению деловой репутации,

– объяснили в правительстве.

Планируется, что после реформы несколько возрастет роль объединений потребителей и ассоциаций бизнеса. В то же время должна уменьшиться нагрузка на судебную систему, а защита прав потребителей будет соответствовать европейским практикам.

Теперь соответствующие законопроекты должна поддержать Верховная Рада и подписать президент. После этого решение вступит в силу.

