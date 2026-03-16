Как законодатели решили вопрос потребительских конфликтов?
В Украине разработали пакет законопроектов, для внедрения системы внесудебного разрешения потребительских споров. Таким образом государство проводит реформу защиты прав потребителей и имплементирует таким образом Директиву ЕС. Об этом пишет Кабинет Министров Украины.
Так споры и жалобы потребителей будут решаться по альтернативному механизму урегулирования. Этим будут заниматься юридические лица, ассоциации бизнеса и общественные объединения потребителей.
Согласно новым правилам, потребитель сможет подать жалобу в орган внесудебного разрешения потребительских споров, где помощь будут оказывать независимые эксперты. они смогут давать решение или рекомендации по решению конфликта.
Однако право сторон обратиться в суд будет сохраняться на случай, если решение не удовлетворит их.
Один из законопроектов предусматривает, что предприятия обязаны предоставлять клиентам информацию о возможности внесудебного решения конфликта.
Координировать работу этих органов будет Госпродпотребслужба. Этот орган сейчас также работает над оптимизацией государственной политики в сфере защиты прав потребителей в Украине в условиях военного времени.
Новая система позволит потребителям быстрее и дешевле решать споры, в частности, трансграничные. В свою очередь бизнес получает возможность удовлетворить жалобу потребителя или высказать возражения без вмешательства государственных органов контроля и без рассмотрения жалобы в судебном порядке, что приведет к экономии временных и финансовых затрат и сохранению деловой репутации,
– объяснили в правительстве.
Планируется, что после реформы несколько возрастет роль объединений потребителей и ассоциаций бизнеса. В то же время должна уменьшиться нагрузка на судебную систему, а защита прав потребителей будет соответствовать европейским практикам.
Теперь соответствующие законопроекты должна поддержать Верховная Рада и подписать президент. После этого решение вступит в силу.
Как государство планирует изменить работу такси?
В Украине готовят масштабную реформу рынка такси, чтобы вывести большинство перевозок из тени, ведь официально работает только около 9,5 тысяч авто, тогда как фактически на рынке более 200 тысяч водителей. Для водителей планируют ввести новый статус, их будут называть "автомобильными самозанятыми перевозчиками".
Лицензии для такси хотят заменить электронными сертификатами, которые будут выдавать через систему Укртрансбезопасности. В каждом автомобиле будет QR-код, по которому пассажир сможет проверить информацию о водителе.
Сервисы такси одновременно станут налоговыми агентами, то есть будут проверять водителей и платить налоги с их дохода.