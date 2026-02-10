Отказ в регистрации недвижимости: куда обращаться и как обжаловать решение
Государственная регистрация прав на недвижимость является обязательным условием их официального признания. В случае отказа регистратора собственник имеет право обжаловать такое решение в административном или судебном порядке.
Как осуществить государственную регистрацию недвижимости?
Государственный реестр прав на недвижимое имущество (ГРРП) является единой государственной системой, в которой хранятся сведения о зарегистрированных правах на недвижимость, сообщает Министерство юстиции. Внесение информации в реестр подтверждает признание государством прав на имущество.
Для государственной регистрации прав граждане могут обратиться к государственному регистратору при органах местного самоуправления или государственных администрациях, в центры предоставления административных услуг, государственных или частных нотариусов, а также воспользоваться Порталом Дія.
Онлайн-услуга доступна в 21 области Украины для объектов недвижимости, зарегистрированных до 01.01.2013, при условии наличия квалифицированной электронной подписи.
Когда могут отказать в регистрации?
В то же время законодательство предусматривает основания для отказа в государственной регистрации прав. Среди самых распространенных причин – отсутствие необходимых документов, ошибки в них, регистрация имущества за другим лицом или наличие запрета на его отчуждение. В таких случаях государственный регистратор принимает решение об отказе.
Лицо, которое считает, что его права нарушены, может обжаловать отказ в территориальных органах Министерства юстиции Украины. Жалобу подают в письменной или электронной форме в течение двух месяцев с момента, когда заявитель узнал или мог узнать о нарушении. Рассмотрение обращения длится не более 45 дней.
Альтернативным путем является обращение в суд. Для этого необходимо подать исковое заявление, копию решения об отказе и доказательства его неправомерности. В случае удовлетворения иска суд может отменить отказ и обязать государственного регистратора осуществить регистрацию прав на недвижимое имущество.
Как восстановить свидетельство о рождении, браке или смерти?
Заявление на повторную выдачу свидетельства могут подать лица, в отношении которых составлена актовая запись, их родители, усыновители, опекуны, попечители и другие уполномоченные лица.
Подать заявление можно в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, Центра предоставления административных услуг, через портал "Дія", или в дипломатическое представительство Украины за рубежом.