Як здійснити державну реєстрацію нерухомості?

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП) є єдиною державною системою, у якій зберігаються відомості про зареєстровані права на нерухомість, повідомляє Міністерство юстиції. Внесення інформації до реєстру підтверджує визнання державою речових прав на майно.

Для державної реєстрації прав громадяни можуть звернутися до державного реєстратора при органах місцевого самоврядування або державних адміністраціях, до центрів надання адміністративних послуг, державних чи приватних нотаріусів, а також скористатися Порталом Дія.

Онлайн-послуга доступна у 21 області України для об’єктів нерухомості, зареєстрованих до 01.01.2013, за умови наявності кваліфікованого електронного підпису.

Коли можуть відмовити у реєстрації?

Водночас законодавство передбачає підстави для відмови в державній реєстрації прав. Серед найпоширеніших причин – відсутність необхідних документів, помилки в них, реєстрація майна за іншою особою або наявність заборони на його відчуження. У таких випадках державний реєстратор ухвалює рішення про відмову.

Особа, яка вважає, що її права порушено, може оскаржити відмову в територіальних органах Міністерства юстиції України. Скаргу подають у письмовій або електронній формі протягом двох місяців з моменту, коли заявник дізнався або міг дізнатися про порушення. Розгляд звернення триває не більше 45 днів.

Альтернативним шляхом є звернення до суду. Для цього необхідно подати позовну заяву, копію рішення про відмову та докази її неправомірності. У разі задоволення позову суд може скасувати відмову та зобов’язати державного реєстратора здійснити реєстрацію прав на нерухоме майно.

