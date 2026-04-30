Если отец не рядом: возможно ли беспрепятственно зарегистрировать рождение ребенка

Зарегистрировать новорожденного ребенка можно без препятствий, даже если отец физически не может приехать для этой процедуры, например, когда находится на фронте. Проще всего получить свидетельство о рождении, если родители находятся в официальном браке.

Как зарегистрировать ребенка, если отец не дома?

Родители должны зарегистрировать ребенка в течение одного месяца после рождения. Для этого родители должны обратиться в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния или воспользоваться комплексной услугой "еМалятко" в приложении Дія. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

В официальном браке ребенка можно зарегистрировать на основании свидетельства о браке. Тогда ребенка запишут на мать, а ее мужа будет отмечаться как отец. Кроме этого, нужен документ из медицинского учреждения о рождении ребенка. В то же время, если у отца и матери одинаковая фамилия, то отец не обязательно должен присутствовать на регистрации.

В таком случае для регистрации ребенка в органы ГРАГС могут обратиться мать ребенка; его родственники или уполномоченное лицо; представитель учреждения здравоохранения или учреждения, в которых находится ребенок.

Но другой является ситуация, когда брак родителей не зарегистрирован. Заявление о признании отцовства тогда требуется от обоих родителей. Однако не обязательно подавать его вместе. Один из родителей может подать документ в ДРАЦС, а другой нотариально заверить свое заявление и отправить его по почте.

Важно! Если отец служит в воинской части, то заверить его заявление имеет право командир или уполномоченное им лицо. То есть отцу необязательно искать квалифицированного нотариуса.

Подать заявление возможно как до рождения ребенка, так и после. Здесь закон четко не разделяет сроки.

Если же отец не подаст заявление, то мать самостоятельно может внести сведения о нем. Но фамилия ребенка устанавливается по фамилии матери, поэтому возникает проблема если они разные. Также суд может определить отцовство, чтобы внести соответствующие сведения о ребенке.

Еще один важный момент: если отец находится на службе, то он может подать заявление о признании отцовства позже, когда вернется. Тогда данные в свидетельстве о рождении могут изменить. Это разрешено нормами статьи 134 Семейного кодекса Украины.

Какие документы нужно иметь при себе?

Среди основных документов для регистрации ребенка есть:

медицинский документ о рождении ребенка;

паспорт заявителя;

если есть, то свидетельство о браке.

Другие документы, которые могут быть нужны – это заявление отца о признании отцовства и согласие, если у родителей разные фамилии.

Как в Украине можно установить отцовство?

Имя отца в свидетельстве о рождении можно изменить или по совместному заявлению родителей, или на основании решения суда. Обращаться нужно в органы ГРАГС, ЦНАП или консульские учреждения за рубежом. Такая процедура обычно длится до трех месяцев.

Если мужчина не был в браке с матерью ребенка и умер, то установить отцовство можно только через суд. Если это происходит, то ребенок законно получает право на социальные выплаты, пенсию в связи с потерей кормильца и наследство. Обратиться в суд могут иметь, опекун или сам ребенок после совершеннолетия.