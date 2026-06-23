Тюрьма вместо благодарности: активисты очистили реку в Лондоне, но власти не оценили их действия

В Великобритании активистов обвиняют в проведении работ без соответствующей лицензии, а также в том, что они без разрешения вывозили мусор. Речь идет о деле юриста и экоактивиста Пола Пауэлсленда, который по собственной инициативе очистил реку Алдерс-Брук, хотя этим должны были заняться власти.

Доброе дело может обернуться тюремным сроком

В Лондоне Пауэлсленд хотел помочь государству и вместе с 10 единомышленниками очистил от мусора местную реку. За несколько дней они вытащили из водоема почти 200 больших пакетов с различными отходами. Но вместо благодарности активист получил письмо с угрозами от Агентства по охране окружающей среды. Об этом сообщило издание My London.

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Уборка заняла у активистов 10 дней, и в результате из реки Алдерс-Брук удалось извлечь шприцы, бытовую технику, оружие, упаковки и пластик. Всё это команда делала с помощью экскаватора.

Однако Агентство направило мужчине письмо о начале расследования в его отношении. Он проводил работы без соответствующей лицензии и не имел разрешения на вывоз мусора. По мнению чиновников, во время уборки люди провели дноуглубительные работы, чем якобы нарушили экологию местности.

Однако, по мнению Пола Пауэлсленда, виноваты не активисты, а бездействие Агентства. Мужчина много раз обращался с просьбой очистить реку, но этому постоянно мешали бюрократические проблемы. И при наличии такой угрозы экологии чиновники решили заняться не вопросом перекрытия сточных вод и ликвидацией незаконной свалки в реке, а "борьбой с ним".

Как сообщили в The Guardian, агентство пока не начало процесс привлечения активиста к ответственности, а лишь проверяет возможное нарушение закона совместно с экспертной группой экологов и специалистов по коммунальному хозяйству.

Отметим, что после очистки реки экологическая обстановка в ее районе улучшилась. Туда уже возвращаются животные и птицы. Поэтому и в дальнейшем планируется проводить очистку реки и ее притоков. Для этого активисты даже готовы защищаться в суде.

То есть фактически чиновники продолжают "гнуть бюрократическую линию" и утверждать, что действия активистов были незаконными. Они не обращают внимания на результат, а лишь пытаются доказать, что жители не имеют права делать добрые дела. Решение суда по этому спору должно быть интересным, ведь суду фактически придется провести грань между помощью экологии и нарушением надуманных государством правил.

Громкие случаи осуждения активистов

Известная экоактивистка Грета Тунберг в 2023 году была осуждена за неповиновение полиции во время митинга против использования ископаемого топлива в городе Мальме. Согласно приговору суда, Тунберг была оштрафована, хотя максимальное наказание за такие действия — лишение свободы на полгода.

Один из самых известных активистов Гонконга, Джошуа Вонг, неоднократно получал приговоры к лишению свободы за участие в протестах. В 2020 году суд приговорил его к более чем году лишения свободы за организацию и участие в несанкционированной акции возле полицейского управления во время массовых продемократических протестов.

После введения закона о национальной безопасности десятки продемократических политиков и активистов в Гонконге были привлечены к ответственности за участие в неофициальных праймериз оппозиции. Всего по делу фигурировали 47 человек. Часть из них получила реальные сроки лишения свободы по обвинениям в подрывной деятельности.