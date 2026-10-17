Нужно ли повторно обновлять данные в "Резерв+", если они уже актуальны: что стоит знать

Повторно обновлять личные данные в "Резерв+", если они не изменились и правильно отображаются в реестре "Оберег", не требуется. Однако в случае изменения адреса, номера телефона, семейного положения, места работы или других учетных данных об этом необходимо сообщить в течение семи дней.

Нужно ли повторно обновлять данные в "Резерв+"

Обязанность военнообязанных, призывников и резервистов заключается в том, чтобы сообщать об изменениях персональных данных, а не регулярно повторять их обновление без причины, отмечается на сайте Сил обороны Украины.

Если человек уже внес необходимые сведения, они остаются актуальными, а в "Резерв+" нет ошибок или сообщений о необходимости уточнения, повторно подавать те же данные не нужно.

В то же время следует различать обновление персональных данных и обновление электронного военно-учетного документа. В "Резерв+" можно повторно загрузить документ, чтобы получить актуальную информацию из реестра "Оберег". Это не означает, что нужно заново подавать все персональные данные.

Какие данные необходимо обновлять

Если персональные данные изменились, об этом необходимо сообщить в течение семи дней. Это касается, в частности:

адреса задекларированного или фактического проживания;

номера телефона и адреса электронной почты;

семейного положения;

места работы и должности;

состояния здоровья и других сведений, имеющих значение для воинского учета.

Сделать это можно через приложение "Резерв+", лично в ТЦК и СП или иным предусмотренным способом. При обращении могут понадобиться документы, подтверждающие изменения.

Как проверить актуальность данных в "Резерв+"

Прежде всего откройте приложение и просмотрите электронный военно-учетный документ. Проверьте личные данные, категорию и статус военного учета, а также дату формирования документа.

При необходимости можно получить расширенные данные из реестра "Оберег". Для этого в "Резерв+" предусмотрен соответствующий сервис. Если информация верна и не изменялась, подавать повторный запрос на ее обновление только ради повторения процедуры не нужно.

Если вы хотите проверить, отображается ли самая свежая информация, воспользуйтесь функцией обновления электронного документа в приложении. Она позволяет повторно получить сведения из реестра.

Что делать, если "Резерв+" показывает ошибку

Если в приложении появился статус "Требует уточнения", сведения отсутствуют или данные не соответствуют действительности, стоит воспользоваться функцией "Исправить данные онлайн".

В зависимости от ситуации можно подать запрос на корректировку информации или сообщить, что данные о вас не найдены в реестре. После проверки сведения могут исправить без личного визита в ТЦК и СП.

Если удаленно решить проблему не удалось, необходимо обратиться в ТЦК и СП, в котором вы состоите на воинском учете.

Отдельная ситуация – когда человек уже проходит военную службу, но в "Резерв+" до сих пор отображается статус нахождения на учете. В таком случае следует подать запрос через функцию "Исправить данные онлайн" в категории "Я военнослужащий, но до сих пор на учете".

Кстати, изменить данные в приложении "Резерв+" можно самостоятельно. В частности, если изменились данные о месте проживания, это можно сделать, авторизовавшись в "Резерв+" через BankID и воспользовавшись сервисом повторного уточнения данных. Далее – после внесения нового адреса – необходимо проверить обновление военно-учетных данных в приложении.