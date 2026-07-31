Родители отказались от денег после гибели сына, но обвинили невестку: на чью сторону стал суд

Невестка родителей погибшего сотрудника СБУ предложила его родителям оформить единовременное пособие, которое бы поровну разделили между всеми близкими родственниками. Но при этом им выдали не те документы, в результате чего они неосознанно отказались от денег.

Родители погибшего подполковника СБУ пытались доказать, что не отказывались от единовременной денежной помощи

В Киеве возник спор между родителями и вдовой погибшего сотрудника Службы безопасности Украины. Истцы требовали, чтобы женщина вернула им часть денежной помощи, поскольку им не разъяснили содержание документов, которые они подписали. Как оказалось, вместо согласия на получение денег они подписали отказ от них. Об этом говорится в материалах дела №760/6704/25.

Как рассказали в суде родители, их невестка обратилась к ним после гибели сына и предложила вместе оформить денежную помощь. Она обещала, что родители, она и сын погибшего получат деньги в равных долях. Истцы согласились и в апреле 2022 года подписали документы. Позже выяснилось, что в тех бумагах речь шла не об оформлении помощи, а о нотариально заверенном отказе. Невестка передала эти документы в СБУ. Таким образом, деньги получили только она и ее сын.

Родители обратились в суд, заявив, что подписание заявлений не может свидетельствовать о четком волеизъявлении относительно отказа от помощи. То, что невестка передала документы в СБУ, они сочли нарушением, поскольку не сделали этого сами и не уполномочили ее на такие действия.

В свою очередь Служба безопасности, вероятно, также нарушила порядок информирования членов семьи погибшего об их правах и социальных гарантиях. Поэтому истцы требовали взыскать с женщины 7,5 миллиона долларов, которые она получила якобы безосновательно.

При этом в СБУ подчеркнули, что после гибели сотрудника с родителями провели беседу об их правах. Представители подтвердили, что получили нотариально заверенные заявления с подписями истцов об отказе от получения денежной помощи. Поэтому всю сумму передали жене и сыну погибшего.

Что решил суд

Судья учел, что родители и сами подтвердили факт подписания нотариально заверенных заявлений. Впоследствии, когда СБУ приняла решение о выплате только вдове и сыну, истцы его не обжаловали.

С юридической точки зрения то, что нотариально заверенные заявления подали не родители, а невестка, не имеет значения. То есть, учитывая все обстоятельства, Служба правильно произвела назначение единовременной денежной помощи.

Так родителям погибшего сотрудника СБУ отказали в удовлетворении иска и не приняли решение о передаче средств им.

Отметим, что следует внимательно читать документы, которые вы собираетесь подписать. Родители вполне могли не ставить своих подписей и потребовать подать заявление на получение денег. Однако доверившись невестке, они утратили свое законное право, поскольку нотариально заверенные заявления в данном случае не подлежали обжалованию или отмене.

Семье могут отказать в выплате 15 миллионов гривен

Единовременное пособие в размере 15 миллионов гривен получают семьи военнослужащих, погибших при непосредственном участии в боевых действиях. Если военнослужащий умер при других обстоятельствах во время службы, например в результате несчастного случая или самоубийства, такая выплата не назначается.

Семье также будет отказано в единовременной денежной помощи, если представлен неполный пакет документов или если заявитель не входит в круг лиц, имеющих право на помощь.

Подать документы на назначение выплаты родственники могут не позднее чем через три года с даты актовой записи о смерти защитника.