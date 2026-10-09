"Родственнику нужны деньги": на Прикарпатье поймали подростка, который обманывал пенсионеров

На Прикарпатье задержали 16-летнего подростка, который участвовал в дерзкой мошеннической схеме. Он обманом похитил большую сумму денег у пожилой супружеской пары из Коломыйского района.

Парень обманул украинцев по схеме "срочно нужны деньги для вашего сына"

Парень стал участником мошеннической схемы, с помощью которой у 79-летнего мужчины и его 74-летней жены выманили деньги. 16-летний подросток был так называемым "курьером", представился сотрудником правоохранительных органов и взял сумму прямо из рук пенсионеров. Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Мошенники сначала сообщили супругам о том, что их сын попал в дорожно-транспортное происшествие, находясь за границей. Поэтому ему якобы срочно понадобились деньги. Пенсионеры поверили мошеннику и передали юноше 12 тысяч долларов.

Люди отдали сбережения, поверив, что их сын якобы попал в ДТП за границей и срочно нуждается в деньгах на лечение. В ходе досудебного расследования полицейские установили, что в июле этого года несовершеннолетний через один из мессенджеров начал общаться с неизвестным лицом, которое предложило ему заработок,

– говорится в сообщении.

Организатор схемы сказал, что задачей парня будет забирать деньги у обманутых граждан и передавать их сообщникам. Подросток знал, что будет обманывать людей, но согласился на сотрудничество. За это ему обещали 20% от полученной суммы.

Сначала злоумышленники разговаривали с жертвой "по телефону" и требовали деньги. Затем несовершеннолетний приходил к ним, чтобы лично забрать сумму у пенсионеров "на лечение тяжелых травм, полученных их сыном". Супруги были уверены, что к ним пришел представитель правоохранительных органов, поэтому отдали ему деньги.

После передачи он перечислил сообщникам 9 500 похищенных долларов на указанный криптокошелек. Остальные средства оставил себе. В целом сумма ущерба, нанесенного преступниками потерпевшим, составляет около 540 тысяч гривен. Несовершеннолетнему сообщили о подозрении в мошенничестве и передали обвинительный акт в суд.

Гражданам следует быть бдительными

Полицейские напомнили украинцам, что мошенники могут играть на эмоциях и беспокойстве за родных. Поэтому стоит критически относиться к каждому сообщению о ДТП или другой беде с близким человеком. Если кто-то требует из-за этого деньги – ни в коем случае нельзя выполнять требования незнакомцев. При необходимости нужно сразу сообщать об этом по номеру 102.

Прежде всего, самостоятельно позвоните родственнику и проверьте информацию. Не передавайте деньги посторонним лицам, даже если они представляются сотрудниками полиции или других государственных учреждений,

– отмечают в полиции.

Напомним, в Украине распространена схема, в которой мошенники используют психологические манипуляции и социальную инженерию для выманивания денег.

Адвокат Денис Голобородько в комментарии 24 Каналу дал совет: нужно сохранять доказательства обмана и обращаться в киберполицию в случае подозрения на мошенничество через интернет или телефон.