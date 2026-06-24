Историй о "любви" ради денег становится всё больше

Эта история показательна и свидетельствует о серьезной проблеме одиночества и злоупотребления положением одиноких людей. Так, в Великобритании за год число случаев романтического мошенничества выросло на треть. Об этом сообщает журнал The Economist.

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Нередко женщин обманывают безработные молодые парни из бедных районов, которые используют для своих махинаций готовые шаблоны. Мошенники фактически манипулируют одинокими людьми с помощью регулярных сообщений, внимания и проявления так называемых чувств.

В Украине тоже есть случаи "любовного мошенничества"

24 Канал решил выяснить, насколько распространена практика обмана под видом любви в Украине. Как выяснилось, наши соотечественники придумали несколько вариантов таких схем. Они основаны на психологических манипуляциях и социальной инженерии. Об этом рассказал директор адвокатского бюро и адвокат Денис Голобородько.

Классический скам в Украине – это так называемый военный или врач. По словам адвоката, мошенник сразу представляется успешным военным в зоне конфликта или врачом в гуманитарной миссии и т. п. Он несколько недель увлеченно общается с "жертвой", а затем заявляет о "форс-мажоре". Мол, на таможне застряла ценная посылка с подарком, ребенку нужна срочная операция или возникла необходимость оплатить контракт для выезда из горячей точки.

Ловушка заключается в том, что "жертву" просят перевести деньги.

Другая схема несколько проще. Как рассказывает Голобородько, интернет-знакомый якобы проживает в другом городе Украины или за границей, но предлагает встретиться. Но при этом у "любовника" внезапно возникают финансовые трудности, и он просит перечислить деньги на билет на поезд или самолет, топливо или оформление документов для выезда. Как только мошенник получает деньги, его аккаунт сразу удаляется.

Еще одна история, о которой рассказал адвокат, – это "Билет на свидание". Жертвами такой схемы часто становятся мужчины. Их находят в приложениях для знакомств, то есть в Tinder, Badoo, Telegram-ботах и т. п., а затем манипулируют ими.

Такая мошенническая схема заключается в том, что девушка предлагает пойти на первое свидание в частный кинотеатр или на спектакль и присылает ссылку для онлайн-покупки билетов. Но на самом деле "жертва" попадает не на сайт продажи билетов, а на фишинговый сайт. Таким образом доверчивый человек легко теряет деньги.

Схема "Успешного инвестора", крипто-романтика или "Pig Butchering" заключается в том, что собеседник демонстрирует роскошную жизнь и якобы случайно упоминает о своём лёгком заработке. Он предлагает вложить деньги в криптовалюту или акции через якобы "проверенную платформу".

Денис Голобородько Директор АБ Дениса Голобородько, адвокат Сначала жертва видит фиктивную прибыль в приложении, но при попытке вывести средства с нее требуют огромные комиссии и налоги, пока деньги не закончатся совсем. Ловушка заключается в том, что жертву заманивают на мошеннические криптоплатформы или псевдобиржи, где деньги исчезают навсегда.

Эксперт добавляет, что если человек уже подозревает, что его хотят обмануть, ему следует позвонить на горячую линию или обратиться через мобильное приложение банка, с карты которого осуществлялся перевод. Человеку следует сообщить о мошенничестве и попросить заблокировать транзакцию, если она еще находится в обработке. Также можно попробовать заблокировать саму карту, если ее данные были введены на подозрительном сайте.

Адвокат Голобородько также советует сохранять доказательства и не удалять переписку с предполагаемым мошенником. Можно сделать скриншоты его профиля, сообщений, обещаний, номеров карт, ссылок на сайты и чеков об оплате.

Стоит подать заявление в Департамент киберполиции Нацполиции Украины: оформить электронное заявление на официальном сайте Департамента киберполиции Нацполиции Украины или обратиться в ближайшее отделение полиции с заявлением о преступлении по статье 190 Уголовного кодекса. Либо же можно позвонить на горячую линию Нацполиции Украины по номеру 112 и обязательно указать все сохраненные реквизиты мошенников,

– рассказал эксперт.

Разница между "любовным" и обычным мошенничеством

Денис Голобородько поясняет, что любое выманивание денег через интернет подпадает под статью 190 УК Украины, которая определяет наказание за мошенничество. А если оно совершено с помощью компьютерных систем или фишинга, то уже квалифицируется как завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием.

Особенностями в таком случае являются характер обмана, продолжительность преступления и сложность доказывания мошенничества.

Если в обычном мошенничестве объектом манипуляции является товар или услуга, то в романтическом – эмоциональная зависимость и искусственно созданное доверие. Обычный скам происходит быстро, а романтическое мошенничество может длиться месяцами. Злоумышленники детально изучают психотип жертвы и выманивают деньги порциями, что часто увеличивает сумму ущерба в десятки раз,

– пояснил адвокат.

По словам эксперта, мошенники в интернете часто манипулируют формулировками. Деньги от "жертвы" они принимают как помощь или ссуду. Защитники мошенника могут подчеркивать, что "жертва" перечисляла деньги добровольно, в качестве подарка в рамках личных отношений. Поэтому становится сложнее доказать умышленный обман.

Однако в суде решающими могут стать системность действий, то есть несколько аналогичных эпизодов с другими жертвами.

В заключение адвокат Голобородько подчеркнул, что "любовное мошенничество" – это опасный вид киберпреступления, основанный на жестокой психологической манипуляции чувствами и эмоциональной зависимости жертвы.

Мошенники выманивают деньги через соцсети

Мошенники в интернете активно используют социальные сети для выманивания денег, действуя посредством эмоционального давления и манипуляций. Они создают фейковые аккаунты и придумывают истории о болезнях, авариях или срочной необходимости в помощи, чтобы вызвать доверие и сочувствие у жертв.

Чаще всего такие схемы направлены на военных и уязвимых пользователей, которые могут быстро согласиться на перевод средств. Правоохранители отмечают, что злоумышленники часто маскируются под знакомых или даже "любимых" людей, постепенно входя в доверие.

В реальных случаях фиксировались ситуации, когда через фейковые профили мошенники получали сотни тысяч гривен, после чего снимали средства наличными или переводили на другие счета. Киберполиция подчеркивает, что подобные схемы остаются одними из самых распространенных в Украине.