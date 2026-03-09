Используется только по назначению: для чего у военных берут образцы ДНК
- Военные обязаны сдавать образцы ДНК для идентификации в случае гибели или пропажи без вести.
- Государство формирует базу биологических данных для идентификации военных, включая дактилоскопические и стоматологические данные, а также базу татуировок для распознавания лиц.
Во время военного положения военные обязательно сдают свои образцы ДНК. Это необходимо исключительно для идентификации человека, если его считают погибшим или пропавшим без вести.
Для чего можно и нельзя использовать образцы ДНК военных?
Военные сдают геномную информацию с помощью безопасной процедуры. Она осуществляется с соблюдением международных стандартов. Министерство обороны объяснило, зачем берут образцы ДНК у военных.
Образцы ДНК нужно использовать для идентификации личности, но нельзя предоставлять их для установления биологического родства или отцовства.
Командование еще в 2025 году разработало отлаженный полный цикл отбора и хранения биологических образцов военнослужащих. Однако родственники военных считают, что имеют право обратиться в Центр учета геномной информации с просьбой о предоставлении им доступа к образцам. Часто это им нужно для тех анализов, что не связаны с определенными задачами.
Государственная регистрация геномной информации и образцов, отобранных у военнослужащих, проводится согласно Законом Украины "О государственной регистрации геномной информации человека". Это нужно только для:
- розыска лиц, пропавших без вести;
- для идентификации погибших.
В связи с этим у Министерства обороны отсутствуют законные основания обрабатывать запросы, противоречащие действующим нормативно-правовым актам,
– объясняют в ведомстве.
В целом государство формирует целостную базу биологических данных для оперативной идентификации защитников. Также командование пытается урегулировать идентификацию военных по другим биометрическим (дактилоскопическим) и стоматологическим данным. Например, узнать человека в плену теперь можно по татуировкам.
Министерство внутренних дел на специальном сервисе публикуют эскизы татуировок с неидентифицированных тел, которые были доставлены на подконтрольную Украине территорию в пределах репатриационных и эвакуационных мероприятий. Чтобы увидеть эскизы в базе нужно авторизоваться в личном кабинете на портале "Единое окно для граждан", перейти в перечень услуг и выбрать категорию "Розыск". Вся информация хранится в разделе "Опознание по татуировке".
Что известно об идентификации военных?
В Вооруженных силах Украины ввели систему геномного учета военных. Это база данных ДНК военнослужащих, которая помогает идентифицировать людей.
Более трети военных уже сдали биологические образцы, и около 95% материалов передано в Центр учета геномной информации, где они хранятся и обрабатываются.
Отбор образцов проводят в ТЦК, учебных центрах и боевых подразделениях. Государство закупает дополнительные наборы для тестирования, чтобы расширить систему.