Минобороны не будет обжаловать часть судебных решений: каких семей это касается

Министерство обороны ввело изменения, благодаря которым семьи погибших военнослужащих смогут избежать длительных судебных разбирательств. Ведомство не будет обжаловать некоторые категории дел, если для этого не будет веских оснований.

Некоторые категории дел, касающихся погибших военнослужащих, теперь не могут обжаловаться

В Минобороны решили отказаться от бесперспективного обжалования судебных решений, принимаемых для оформления законных выплат, льгот и социальных гарантий семьям погибших защитников и защитниц. То есть время между решением суда и непосредственным его исполнением существенно сократится. Об этом сообщили в ведомстве.

Речь идет о делах, которые рассматриваются в суде в связи с гибелью или исчезновением без вести военнослужащего.

Как пояснила заместитель министра обороны Украины Любовь Галан, обжалование не будет допускаться, если все обстоятельства удалось доказать, а оснований для спора больше нет. Благодаря этому решение суда фактически быстро вступит в силу, а семьи смогут приступить к оформлению выплат без дополнительного прохождения апелляционной и кассационной инстанций лишь по формальным основаниям.

Обжаловать признание военнослужащего умершим не будут при условии, что:

в деле имеется письменная позиция воинской части и материалы служебного расследования с конкретными обстоятельствами, указывающими на вероятную смерть;

участником дела является воинская часть, в списках которой числится военнослужащий, пропавший без вести при особых обстоятельствах;

суд выполнил установленные требования и учел выводы Большой Палаты Верховного Суда из постановления от 11.12.2024 по делу № 755/11021/22.

Установить факт смерти военнослужащего, если он доказан материалами дела и письменной позицией воинской части. А само подразделение в суде должно быть стороной спора.

Установление факта родственных отношений не будет обжаловаться в случае, если члены семьи военнослужащего обращаются в суд из-за опечаток или неточностей в написании фамилий, имен или отчеств.

Установление факта отцовства будет происходить без рассмотрения в апелляции, если с помощью ДНК-экспертизы установлено биологическое отцовство погибшего военнослужащего в отношении ребенка.

Если материалы дела подтверждают, что военнослужащий пропал без вести или находится в плену, то суд сразу имеет право вынести окончательное решение об установлении фактов, дающих право на выплаты и льготы. Решение не будет обжаловано, если в деле имеется информация о других членах семьи, кроме заявителя, или о лицах, указанных в личном распоряжении военнослужащего, имеющих право на выплаты. При этом и воинская часть должна быть участником дела.

То есть принцип необжалования будет применяться в случаях, когда обстоятельства исчезновения военнослужащего и вероятной смерти надлежащим образом расследованы, подтверждены материалами воинской части, а судебное решение принято в соответствии с законодательством и практикой Верховного Суда,

– говорится в сообщении.

Однако не все подобные дела будут не подлежать обжалованию. Будут учитываться материалы дела, официальные позиции воинской части и другие надлежащие доказательства. В суды высшей инстанции Минобороны будет обращаться, если судебное решение нарушает права или законные интересы ведомства.

Важно! Если на обжалование подано решение, соответствующее установленным критериям, члены семей защитников и защитниц могут обратиться на горячую линию Минобороны по номеру 15 12.

Напомним, что если военнослужащий пропал без вести во время войны, его родственники могут обратиться в суд с ходатайством об объявлении его умершим. Это необходимо, в частности, для оформления наследства, пенсии и решения других юридических вопросов. По общему правилу обращаться в суд можно по истечении двух лет отсутствия сведений о человеке.

В то же время, если исчезновение произошло при обстоятельствах, угрожавших жизни, обратиться можно не ранее чем через 6 месяцев после окончания активных боевых действий на территории, где человек, вероятно, погиб. Доказательствами смерти могут служить документы воинской части, материалы расследования, показания сослуживцев и т. п.

Родственники погибшего или пропавшего без вести военнослужащего могут иметь право на пенсию в связи с потерей кормильца. Ее назначают в первую очередь нетрудоспособным членам семьи, для которых доход военнослужащего был основным источником существования. Право, в частности, могут иметь дети до 18 лет и студенты дневной формы обучения до 23 лет. Для родителей и супругов основанием может быть достижение пенсионного возраста или инвалидность.