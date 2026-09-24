Деякі категорії справ щодо загиблих військових тепер не можуть оскаржуватися

У Міноборони вирішили відмовитися від безперспективного оскарження судових справ, які ухвалюються для оформлення законних виплат, пільг і соціальних гарантій родинам загиблих Захисників і Захисниць. Тобто час між рішенням суду й безпосереднім його виконанням суттєво скоротиться. Про це повідомили у відомстві.

Мова йде про справи, які розглядаються в суді в контексті загибелі або зникнення безвісти військовослужбовця.

Як пояснила заступниця міністра оборони України Любов Галан, оскарження не допускатимуть, якщо всі обставини вдалося довести, а підстав для спору більше немає. Завдяки цьому рішення суду фактично швидко набиратиме чинність, а родини зможуть почати оформлення виплат без додаткового проходження апеляційної та касаційної інстанцій лише з формальних підстав.

Оскаржувати оголошення військовослужбовця померлим не будуть за умови, що:

у справі є письмова позиція військової частини та матеріали службового розслідування з конкретними обставинами, що вказують на ймовірну смерть;

учасником справи є військова частина, у списках якої перебуває військовослужбовець, зниклий безвісти за особливих обставин;

суд виконав встановлені вимоги й урахував висновки Великої Палати Верховного Суду з постанови від 11.12.2024 у справі №755/11021/22.

Встановити факт смерті службовця, якщо він доведений матеріалами справи та письмовою позицією військової частини. А сам підрозділ у суді має бути стороною спору.

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Встановлення факту родинних відносин не оскаржуватимуть у випадку, коли члени родини військовослужбовця звертаються до суду через описки чи неточності в написанні прізвищ, імен або по батькові.

Встановлення факту батьківства відбуватиметься без розгляду в апеляції, якщо за допомогою ДНК-експертизи встановлено біологічне батьківство загиблого військовослужбовця щодо дитини.

Якщо матеріали справи підтверджують, що військовий зник безвісти, чи перебуває в полоні, то суд одразу має право виносити стале рішення про встановлення фактів, що дають право на виплати й пільги. Рішення не оскаржуватимуть, якщо у справі є інформація про інших членів сім'ї, крім заявника, чи осіб, зазначених в особистому розпорядженні військовослужбовця, які мають право на виплати. При цьому й військова частина має бути учасником справи.

Тобто неоскарження застосовуватиметься у випадках, коли обставини зникнення військовослужбовця та ймовірної смерті належно досліджені, підтверджені матеріалами військової частини, а судове рішення ухвалене відповідно до законодавства та практики Верховного Суду,

– йдеться в повідомленні.

Проте не всі подібні справи не підлягатимуть оскарженню. Будуть враховуватися матеріали справи, офіційні позиції військової частини та інших належних доказів. До судів вищої інстанції Міноборони звертатиметься, якщо судове рішення порушуватиме права чи законні інтереси відомства.

Важливо! Якщо на оскарження подали рішення, що відповідає визначеним критеріям, члени сім'ї Захисників і Захисниць можуть звернутися на гарячу лінію Міноборони за номером 15 12.

Нагадаємо, якщо військовослужбовець зник безвісти під час війни, його родичі можуть звернутися до суду, щоб оголосити людину померлою. Це потрібно, зокрема, для оформлення спадщини, пенсії та розв'язання інших юридичних питань. За загальним правилом звертатися до суду можна після двох років відсутності відомостей про людину.

Водночас якщо зникнення сталося за обставин, що загрожували життю, звернутися можна не раніше ніж через 6 місяців від закінчення активних бойових дій на території, де людина ймовірно загинула. Доказами смерті можуть бути документи військової частини, матеріали розслідування, свідчення побратимів тощо.

Родичі загиблого або зниклого безвісти військовослужбовця можуть мати право на пенсію через втрату годувальника. Її призначають насамперед непрацездатним членам сім'ї, для яких дохід військового був основним джерелом існування. Право, зокрема, можуть мати діти до 18 років і студенти денної форми до 23 років. Для батьків і подружжя підставою може бути досягнення пенсійного віку або інвалідність.