Некоторые категории дел, касающихся погибших военнослужащих, теперь не могут обжаловаться

В Минобороны решили отказаться от бесперспективного обжалования судебных решений, принимаемых для оформления законных выплат, льгот и социальных гарантий семьям погибших защитников и защитниц. То есть время между решением суда и непосредственным его исполнением существенно сократится. Об этом сообщили в ведомстве.

Речь идет о делах, которые рассматриваются в суде в связи с гибелью или исчезновением без вести военнослужащего.

Как пояснила заместитель министра обороны Украины Любовь Галан, обжалование не будет допускаться, если все обстоятельства удалось доказать, а оснований для спора больше нет. Благодаря этому решение суда фактически быстро вступит в силу, а семьи смогут приступить к оформлению выплат без дополнительного прохождения апелляционной и кассационной инстанций лишь по формальным основаниям.

Обжаловать признание военнослужащего умершим не будут при условии, что:

в деле имеется письменная позиция воинской части и материалы служебного расследования с конкретными обстоятельствами, указывающими на вероятную смерть;

участником дела является воинская часть, в списках которой числится военнослужащий, пропавший без вести при особых обстоятельствах;

суд выполнил установленные требования и учел выводы Большой Палаты Верховного Суда из постановления от 11.12.2024 по делу № 755/11021/22.

Установить факт смерти военнослужащего, если он доказан материалами дела и письменной позицией воинской части. А само подразделение в суде должно быть стороной спора.

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Установление факта родственных отношений не будет обжаловаться в случае, если члены семьи военнослужащего обращаются в суд из-за опечаток или неточностей в написании фамилий, имен или отчеств.

Установление факта отцовства будет происходить без рассмотрения в апелляции, если с помощью ДНК-экспертизы установлено биологическое отцовство погибшего военнослужащего в отношении ребенка.

Если материалы дела подтверждают, что военнослужащий пропал без вести или находится в плену, то суд сразу имеет право вынести окончательное решение об установлении фактов, дающих право на выплаты и льготы. Решение не будет обжаловано, если в деле имеется информация о других членах семьи, кроме заявителя, или о лицах, указанных в личном распоряжении военнослужащего, имеющих право на выплаты. При этом и воинская часть должна быть участником дела.

То есть принцип необжалования будет применяться в случаях, когда обстоятельства исчезновения военнослужащего и вероятной смерти надлежащим образом расследованы, подтверждены материалами воинской части, а судебное решение принято в соответствии с законодательством и практикой Верховного Суда,

– говорится в сообщении.

Однако не все подобные дела будут не подлежать обжалованию. Будут учитываться материалы дела, официальные позиции воинской части и другие надлежащие доказательства. В суды высшей инстанции Минобороны будет обращаться, если судебное решение нарушает права или законные интересы ведомства.

Важно! Если на обжалование подано решение, соответствующее установленным критериям, члены семей защитников и защитниц могут обратиться на горячую линию Минобороны по номеру 15 12.

Напомним, что если военнослужащий пропал без вести во время войны, его родственники могут обратиться в суд с ходатайством об объявлении его умершим. Это необходимо, в частности, для оформления наследства, пенсии и решения других юридических вопросов. По общему правилу обращаться в суд можно по истечении двух лет отсутствия сведений о человеке.

В то же время, если исчезновение произошло при обстоятельствах, угрожавших жизни, обратиться можно не ранее чем через 6 месяцев после окончания активных боевых действий на территории, где человек, вероятно, погиб. Доказательствами смерти могут служить документы воинской части, материалы расследования, показания сослуживцев и т. п.

Родственники погибшего или пропавшего без вести военнослужащего могут иметь право на пенсию в связи с потерей кормильца. Ее назначают в первую очередь нетрудоспособным членам семьи, для которых доход военнослужащего был основным источником существования. Право, в частности, могут иметь дети до 18 лет и студенты дневной формы обучения до 23 лет. Для родителей и супругов основанием может быть достижение пенсионного возраста или инвалидность.