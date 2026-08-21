500 тысяч за одну подпись: в Черноморске раскрыли схему с участием должностного лица АМПУ

В Черноморске правоохранители задержали должностного лица местного отделения Администрации морских портов Украины и представительницу частной компании. По версии следствия, они вымогали 500 тысяч гривен за оказание влияния на согласование проекта реконструкции железнодорожного переезда.

За что требовали 500 тысяч гривен

Речь идет о реконструкции переезда "8 км" станции Черноморск-Порт филиала "Оператор припортовых станций" АО "Укрзализныця", сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины. Договор на выполнение работ был заключен между частным обществом, "Укрзализныцею" и 15 портовыми операторами, работающими в зоне морского порта Черноморск.

Перед началом реконструкции возникла необходимость внести изменения в проектную документацию. В частности, речь шла о переносе шлагбаумов и обустройстве железнодорожного переезда.

За корректировку документации предприятие официально заплатило автору проекта 300 тысяч гривен.

Однако, как утверждают следователи, впоследствии представительница частного общества сообщила заказчику, что для согласования изменений необходимо дополнительно передать 500 тысяч гривен. По ее словам, эти средства якобы предназначались представителям Черноморского филиала АМПУ и должностным лицам "Укрзализныци".

Во время одной из встреч должностное лицо Черноморского филиала АМПУ, по данным следствия, подтвердило необходимость передачи денег. Он заявил, что без этой суммы проект не согласуют.

При этом компания уже закупила материалы для проведения работ. Поэтому задержка с согласованием документации могла повлечь за собой значительные финансовые потери для предприятия.

Фигурантов задержали во время передачи денег

Должностное лицо АМПУ и представительницу частного общества задержали во время передачи неправомерной выгоды.

Им сообщили о подозрении по части 2 статьи 28 и части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в сочетании с вымогательством и совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Прокуроры подготовили ходатайство в суд об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В то же время следователи проверяют возможную причастность к схеме других должностных лиц. Досудебное расследование проводит Главное следственное управление Государственного бюро расследований при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины.